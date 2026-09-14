یک معلم در بلژیک به دلیل خودداری از برداشتن حجاب اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دولت استانی فلاندر شرقی بلژیک یک معلم را به دلیل رعایت نکردن آنچه ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس خوانده، اخراج کرد؛ اتحادیه کارگری اعلام کرده است که به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.
خدیجه امجود، معلم یک مدرسه ویژه در شهر آسنِده که از سال ۲۰۲۲ با حجاب تدریس میکرد، پس از اعلام اینکه حاضر نیست حجاب خود را هنگام تدریس بردارد، با روند انضباطی و در نهایت اخراج مواجه شد.
اتحادیه کارگری قصد دارد این تصمیم را در شعبه تجدیدنظر بروکسل به چالش بکشد و میگوید این پرونده میتواند به سابقهای مهم درباره آزادی مذهبی و بیطرفی در آموزش تبدیل شود.
امجود تفسیر دولت استانی از بیطرفی را «کاملاً سیاسی» دانست و گفت هر معلمی با باورهای شخصی خود وارد کلاس میشود.
بر اساس مقرراتی که از آغاز سال تحصیلی جاری در بلژیک اجرا شده، استفاده از نمادها، نشانها یا پوششی که بیانگر باورهای سیاسی یا مذهبی باشد، برای معلمان و دانشآموزان مدارس استانی ممنوع است. شورای دولتی بلژیک نیز در ماه مه شکایت شش دانشآموز و چند سازمان علیه این مقررات را رد کرده بود.
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