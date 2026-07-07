روایت الاخبار از برکات تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، میلیونها نفر از مردم ایران از طیفهای مختلف، دیروز در امتداد مسیری به طول ۲۰ کیلومتر در وداعی تاریخی با پیکر حضرت آیت الله خامنهای رهبر شهید خود گرد هم آمدند. این صحنه تجسم عینی از استحکام پایههای جمهوری اسلامی و نشاندهنده افزایش اعتماد به نفس نظام و تقویت توانایی آن برای مدیریت مرحله پیش رو در سایه فشارهای تقابل و مذاکرات با آمریکا در میان تهدیدات مستمر رژیم صهیونیستی است.
الاخبار با اشاره به اینکه گروه های مختلف جامعه ایران از کارگران کارخانهها تا اساتید دانشگاه، از تجار بازار قدیمی تا نسل جدید جوانان، و از زنان با حجاب کامل تا جوانانی با پوشش مدرن به صورت میلیونی در این مراسم حاضر شدند، افزود که در میان این امواج انسانی، خودروی حامل پیکرها با دشواری بسیار راه خود را میگشود، به طوری که برای دقایق طولانی متوقف میشد.
به نوشته این گزارش، این حرکت عظیم جمعیتی تنها به اهالی تهران محدود نبود، بلکه جمعیتهای انبوهی از سایر شهرهای ایران نیز در این مراسم حاضر بودند. در کنار پرچم ایران، پرچمهای سرخی که عبارت «یا لثارات الحسین» با خط درشت سفید بر آنها نقش بسته بود، برافراشته شد که نمادی از خونخواهی و انتقام رهبر شهید است. در این مراسم همچنین شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر داده شد. علاوه بر آن، شرکتکنندگان تصاویری از دونالد ترامپ را حمل میکردند که با خطوط قرمز خط خورده بود و زیر آن نوشته شده بود: «انتقام خون رهبر، کشتن ترامب است».
برگ برنده هیئت مذاکرهکننده ایرانی
الاخبار در ادامه توصیف خود از مراسم تشییع میلیونی که دیروز در تهران برگزار شد، می افزاید: با وجود این تجمع میلیونی بیسابقه، مراسم با نظمی چشمگیر همراه بود، به طوری که نیروهای امنیتی و بسیج با تمام توان برای تأمین امنیت مسیر جمعیت تلاش کردند و هیچ حادثه ازدحام قابل ذکری ثبت نشد که این نشاندهنده دقت کنترل در میدان است. مراسم تشییع تا ساعات پایانی شب ادامه یافت.
الاخبار با اشاره به مراسم تشییع امروز در شهر مقدس قم و فردا در نجف اشرف و کربلای معلا و تدفین پیکر مطهر امام شهید در شهر مشهد مقدس نوشت که مراسم تشییع به نمایش بی بدیل قدرت ایران تبدیل شد. رسانههای غربی ماهها بر طبل بزرگنمایی شکافهای اجتماعی و فرسایش پایگاه مردمی حاکمیت ایران نظام می کوبیدند، اما برگزاری این تشییع دهها میلیون نفری تأکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان دارای پایگاهی عمیق مردمی در جامعه ایران است و جنگ اخیر به تقویت همبستگی ملی در مواجهه با دشمن خارجی منجر شده و به فروکش کردن بسیاری از اختلافات سیاسی و اجتماعی کمک کرده است.
الاخبار تصریح کرد که از منظر استراتژیک، یکی از مهمترین تحولاتی که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو از نخستین ساعات جنگ افروزی علیه ایران روی آن حساب کرده بودند، به دست گرفتن ابتکار عمل در خیابانها توسط اپوزیسیون داخلی، همزمان با ترور مقامات و انهدام تأسیسات نظامی بود تا زمینهساز فروپاشی تدریجی حاکمیت ایران شود. اما واقعیت میدانی کاملاً برعکس این سناریو را رقم زد، چرا که از نخستین لحظات جنگ، به ویژه پس از ترور آیت الله خامنه ای، طیفهای مختلف مردم حضور خود را در میدانها افزایش دادند و نه تنها به حمایت از نظام بسنده نکردند، بلکه با شعارهای ضد آمریکایی و صهیونیستی خود، خط قرمزهایی را در برابر دشمن خارجی ترسیم کردند.
بر اساس این گزارش، تجمعات شبانه که در طول چهار ماه گذشته، حتی پس از دستیابی به آتشبس ادامه یافت، ثابت کرد که جنگ به جای تضعیف اراده عمومی، به عاملی برای همبستگی ملی و تقویت وفاق سیاسی حول نظام تبدیل شده است،. این موضوع محاسبات دشمن برای تغییر نظام از طریق فشارهای خارجی را به هم ریخته است.
الاخبار در پایان نتیجه می گیرد که حضور میلیونی در مراسم تشییع امام خامنه ای، بدون شک اعتماد به نفس نظام را به بالاترین سطح خود خواهد رساند. این اعتماد به نفسِ، در سایه شرایط شکننده کنونی منطقه اهمیت فوق العاده ای دارد، چرا که توافق آتشبس همچنان تا رسیدن به مرحله توافق نهایی فاصله زیادی دارد و اختلافات میان دو طرف بر سر مکانیزمهای اجرای تعهدات، بنبستهای جدی را ایجاد کرده است.
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