شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۷۸۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته دو فلسطینی به شهادت رسیدهاند و به این ترتیب شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی طی حدود ۳ سال گذشته به ۷۳ هزار و ۷۸۶ نفر افزایش یافته است.
این وزارتخانه اعلام کرد که بیمارستانهای نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته دو شهید جدید و ۲۵ مجروح را پذیرش کردهاند.
بر اساس این بیانیه، در پی تعرضات رژیم صهیونیستی، از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون هزار و ۳۷۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۶۵۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۷۸۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۷۷۱ نفر رسیده است.
علاوه بر تلفات انسانی که بیشتر آنان را کودکان و زنان تشکیل میدهند، رژیم صهیونیستی حدود ۹۰ درصد از زیرساختهای غیرنظامی نوار غزه را تخریب کرده است. سازمان ملل متحد نیز هزینه بازسازی این منطقه را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
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