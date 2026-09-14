به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدهادی سبحانیان در نشست مشترکی با رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی کشور و حامد جعفری، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ضمن گرامیداشت روز ملی سینما، بر همراهی نظام مالیاتی با فعالان حوزه سینما و فرهنگ در چارچوب ظرفیت‌های قانونی تاکید کرد.

در این نشست که به مناسبت روز سینما برگزار شد، محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و داود خدابنده مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی نیز حضور داشتند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با تبیین ظرفیت قانونی در دسترس نظام مالیاتی برای حمایت از اصناف و فعالان اقتصادی گفت: یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها، استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که می‌توان از آن برای تسهیل تکالیف مالیاتی و قانونی اصناف و فعالان سینمایی استفاده کرد.

سبحانیان در توضیح این ظرفیت گفت: قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده است اصناف و مشاغلی را که مجموع فروش کالا و خدمات آنها کمتر از نصاب تعیین شده در قانون بودجه سنواتی است، از تکالیفی همچون ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک معاف کند و مالیات آنها را بر اساس اطلاعات و داده‌هایی که در دسترس نظام مالیاتی است به صورت مقطوع محاسبه و اعلام کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های گذشته برای حمایت از اصناف مختلف گفت: حل برخی مسایل مورد نظر فعالان سینما در حوزه مالیات مستلزم پیگیری از نهادهای قانونگذاری است. اما حل برخی از مشکلات که بیشتر مربوط به فرایندهای اجرایی در حوزه مالیات است، با رویکرد حمایتگرانه سازمان و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون امکان‌پذیر است.

سبحانیان در این نشست، همچنین با اشاره به اینکه اصناف و فعالان اقتصادی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم امکان تعیین محل مصرف مالیات خود را دارند گفت: با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات امکان انتخاب محل هزینه‌کرد برای مودیان مشمول فراهم شده است و بازخوردها و تجربه اجرای این طرح در دو سال گذشته نشان داده است افزایش مشارکت مودیان در فرایند تامین اعتبار پروژه‌های زیرساختی، تاثیر قابل‌توجهی در افزایش انگیزه آنها برای انجام تکالیف قانونی و اعتماد به نظام مالیاتی دارد.

وی در این نشست بر آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای تداوم نشست‌های با سینماگران با هدف حل مشکلات سینماگران و هم‌اندیشی در حوزه فرهنگ‌سازی مالیاتی تاکید کرد.

در این نشست محمد برزگری، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی کشور نیز ضمن تشریح مزایای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: بر اساس قانون، برخورداری از معافیت‌های قانونی منوط به ارایه اظهارنامه مالیاتی است. اما در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم سازوکاری برای حمایت از فعالان اقتصادی پیش بینی شده است که مشمولان را از ارایه اظهارنامه معاف می‌کند و در عین حال، عدم تایید فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم توسط مودی باعث محرومیت وی از معافیت‌های مالیاتی قانونی درج‌شده در فرم تبصره ماده ۱۰۰ نمی‌شود و خواستار آن شد که فهرست فعالان این حوزه که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند به سازمان امور مالیاتی داده شود که به صورت پیشینی معافیت موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون برای آنها در فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ پیش‌بینی شود.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی نیز در این نشست با اشاره به نقش طرح‌های فرهنگ‌سازی مالیاتی در آگاهی افزایی از تاثیرات مالیات گفت: در طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال‌های گذشته برخی پروژه‌های زیرساختی در حوزه فرهنگ و سینما مثل سینما کودک تبریز و ساختمان تئاتر شهر مریوان تامین اعتبار شده است.

داود خدابنده با تاکید بر نقش و ظرفیت سینما در ارتقای فرهنگ مالیاتی از آمادگی این سازمان برای ارایه مشاوره‌های محتوایی و فنی در حوزه مالیات و فرهنگ‌سازی مالیاتی برای پروژه‌های سینمایی خبر داد.

در این نشست رائد فریدزاده، رییس سازمان سینمایی کشور نیز با اشاره به ضرورت حمایت از زیرساخت‌های سینمایی در کشور در شرایط فعلی گفت: سینما صنعتی‌ترین هنر در کشور است و تضعیف این هنر علاوه بر آسیب به حوزه فرهنگ و سینما، به تضعیف زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی غیرسینمایی خواهد انجامید.

وی همچنین طرح نشان‌دار کردن مالیات را یکی از اقدامات سازنده سازمان امور مالیاتی کشور در راه توسعه فرهنگ مالیاتی برشمرد و بر ضرورت اطلاع‌رسانی بیشتر در این خصوص بویژه در میان جامعه نخبگانی کشور تاکید کرد.