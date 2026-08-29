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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

وصول ۸۰۰ همت مالیات در پنج ماهه نخست ۱۴۰۵ علیرغم تعویق مواعد مالیاتی

وصول ۸۰۰ همت مالیات در پنج ماهه نخست ۱۴۰۵ علیرغم تعویق مواعد مالیاتی

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همزمان با هفته دولت، از وصول نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همزمان با هفته دولت به وصول درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری پرداخت و گفت: در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، مبلغ ۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که بیانگر رشد ۵۶.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴ است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی در حالی رخ داده که سازمان نه‌تنها فشار مضاعفی بر مودیان وارد نکرده، بلکه در بسیاری از موارد تلاش کرده با تمدید مهلت‌ انجام تکالیف مالیاتی، افزایش اختیارات مدیران استانی و تسریع در استرداد مالیات، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد.

بر اساس گفته سبحانیان، سازمان امور مالیاتی علیرغم تلاش برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز دولت، حمایت از مهمترین شرکای راهبردی خود یعنی کسب و کارها و فعالان اقتصادی را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار خود قرار داده است و با پیگیری از مراجع قانونی ذی صلاح موفق شده است مجوز تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)، فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد املاک تا پایان شهریور را اخذ کند.

به گفته سبحانیان، زیرساخت‌های ایجادشده در سال‌های گذشته در حوزه هوشمندسازی، داده‌محوری و مبارزه با فرار مالیاتی امکان وصول مالیات را بدون اتکا به روش‌های سنتی و پرهزینه فراهم کرده است.

کد مطلب 6931012
طیبه بیات

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    نظرات

    • غیاثی IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
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      پاسخ
      با سلام بهتر است کمی هم از حقایق مالیاتهای اخذ شده که این چنین افزایش یافته و فشار مضاعف به جامعه کارگری هم اشاره کنید که سال قبل تمام اقلام اضافه کار و اقلام حق السعی با ضریب 10 درصد محاسبه می شد و امسال این رقم را به جدول پلکانی تبدیل کردید کارگر از فشار معیشت است که اضافه کار می ماند و شما در همین فشار هم دست مضاعف بر جیب این قشر کردین این افتخار نیست

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