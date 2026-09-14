به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی گرجی بعدازظهر دوشنبه با حضور در سینما سپهر ساری از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و با کارکنان امور سینمایی حوزه هنری گفت‌وگو کرد.

رئیس حوزه هنری مازندران با اشاره به محدود بودن ظرفیت سینمایی استان اظهار کرد: افزایش تعداد صندلی‌های سینما و توسعه زیرساخت‌های نمایش فیلم از موضوعاتی است که حوزه هنری مازندران به صورت جدی دنبال می‌کند.

معصومی گرجی افزود: در همین راستا، فضاهای مختلفی در استان در حال بررسی و رصد است تا در صورت فراهم بودن شرایط، با تجهیز و تبدیل آنها به سالن سینما و با همکاری مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، ظرفیت نمایش فیلم در مازندران افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به تجربه ساخت سینمای چهار سالنه «مهر همافران» در نوشهر با همکاری شهرداری، ادامه داد: تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که توسعه فضاهای سینمایی نیازمند همراهی و ورود جدی مدیران و مسئولان شهری و استانی است.

رئیس حوزه هنری مازندران تأکید کرد: ایجاد سالن‌های جدید سینما و استفاده از ظرفیت اماکن موجود برای این منظور، علاوه بر سرمایه‌گذاری و تجهیزات، نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و فراهم شدن بسترهای لازم در سطح شهرهاست.

معصومی گرجی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش کارکنان امور سینمایی حوزه هنری مازندران، فعالیت در سینما را کاری نیازمند علاقه و انگیزه دانست و گفت: سینما به دلیل حضور اقشار مختلف مخاطبان، تنوع سلیقه‌ها و برگزاری سانس‌های متعدد، محیطی پرمخاطب و پرتردد است و کارکنان این مجموعه نقش مهمی در ایجاد فضایی امن، آرام و مناسب برای خانواده‌ها و شهروندان دارند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای ارتقای کیفیت خدمات و فراهم کردن محیطی مطلوب برای مخاطبان باید همواره مورد توجه مجموعه‌های سینمایی قرار داشته باشد.

هانی اسماعیلی، معاون امور سینمایی حوزه هنری مازندران، گزارشی از وضعیت سینماهای حوزه هنری استان ارائه کرد و گفت: استقبال شهروندان از آثار در حال اکران رضایت‌بخش است و در کنار این موضوع، برنامه‌ریزی برای بهسازی و بهینه‌سازی فضاهای موجود در سینماهای چهارگانه حوزه هنری استان نیز در حال پیگیری است.