ترکیب هیئت امنای مدارس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی طهرانی، در نشست شورای عالی آموزش و پرورش حضور پیدا کرد و در پاسخ به پرسشی درباره ترکیب هیئت امنای مدارس گفت: اعضای هیئت امنا، افراد حامی و پشتیبان مدرسه هستند که بهصورت داوطلبانه و با هدف حمایت از مدرسه در زمینههای مختلف آموزشی، فرهنگی، علمی، ورزشی، سلامت و بهداشت، تجهیزات و فناوری، زیباسازی، تعمیر و نگهداری، مسائل مالی و سایر حوزهها فعالیت میکنند.
وی افزود: تشکیل این هیئت امنا لزوماً محدود به افراد داخل مدرسه نیست و خیرین، بهویژه خیرینی که در ساخت مدرسه نقش داشتهاند، معتمدان محلی و غیربومی، روحانیون، شخصیتهای برجسته و مؤثر حقوقی و حقیقی، گروههای جهادی، گروههای حامی مدارس و خیرین مدرسهیار میتوانند در آن حضور داشته باشند.
امانی ادامه داد: مدیران و معلمان پیشین مدرسه، اولیای دانشآموزان فعلی یا قبلی و فارغالتحصیلان مدرسه نیز میتوانند در قالب هیئت امنا به مدرسه کمک و یاری کنند و در انجام فعالیتهای آموزشی نقش داشته باشند.
امانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مدارس هیئتامنایی گفت: با توجه به اینکه قرار است مدارس هیئتامنایی در چارچوب مدارس دولتی قرار گیرند، این پرسش مطرح است که آیا دریافت شهریه در این مدارس همچنان وجود خواهد داشت و در صورت وجود، سقف شهریه چگونه تعیین میشود.
وی افزود: نباید این تصور در ذهن شکل بگیرد که مدارس هیئتامنایی نوعی مدارس نیمهدولتی یا خصوصی هستند که از دانشآموزان مبالغی تحت عنوان شهریه دریافت میکنند. این نگاه باید اصلاح شود.
امانی ادامه داد: موضوع اصلی در مدارس هیئتامنایی، دخالت در امور مالی یا دریافت وجه از دانشآموزان نیست، بلکه هدف، ارتقای کیفیت فعالیتهای مدرسه، پشتیبانی از برنامههای آموزشی و فراهم کردن امکانات و ظرفیتهای لازم برای بهبود عملکرد مدارس است.
وی با بیان اینکه توضیحات تکمیلی درباره این موضوع در ادامه ارائه خواهد شد، گفت: پرسش و پاسخهای مطرحشده در پایان جلسه، در صورت فراهم بودن فرصت، بهصورت جلسهای جداگانه یا در ادامه همین نشست پاسخ داده خواهد شد.
در ادامه نشست، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی درباره ارزشیابی دوره دوم ابتدایی گفت: هدف این است که «ارزشیابی برای یادگیری» جایگزین شود. ما مدل جداگانهای از ارزشیابی در دوره ابتدایی نداریم و ارزشیابی در همین چارچوب انجام میشود.
وی افزود: هر پایه تحصیلی با توجه به شرایط خود میتواند با تشخیص معلم، تلفیقی از ابزارهای متعدد را برای ارزیابی یادگیری دانشآموزان به کار گیرد.
حکیمزاده ادامه داد: ممکن است میزان استفاده از ابزارهای مختلف، برای مثال آزمونهای مداد و کاغذی، در دوره اول و دوم ابتدایی متفاوت باشد که این موضوع نیز به تشخیص معلم و پایه تحصیلی بستگی دارد.
در ادامه، سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه درباره روند برگزاری امتحانات نهایی اظهار کرد: اگرچه میزان مشارکت کمتر از ۱۰ درصد بود، اما فرآیند آزمون روند خوبی را طی کرد و دانشآموزان نیز رضایت داشتند.
وی با قدردانی از همراهی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، گفت: لازم است از خانوادههای عزیز نیز تشکر کنیم؛ چراکه همراهی خانوادهها در کنار معلمان، یکی از دلایلی بود که باعث شد امتحانات نهایی با وجود شرایط دشوار، بهخوبی و با موفقیت برگزار شود.
وی افزود: برای اجرای آزمون، تصحیح اوراق و سایر مراحل امتحانات نهایی، سناریوهای مختلفی طراحی شده بود و حتی بدبینانهترین سناریوها نیز از قبل مورد توجه قرار گرفت. باید توجه داشته باشیم که آزمون نهایی، ابزار سنجش کیفیت یادگیری باشد، نه اینکه نظام آموزشی را به سمت امتحانمحوری سوق دهد. امیدواریم با کمک شورای عالی آموزش و پرورش و اقداماتی که در حال انجام است، بتوانیم این هدف را محقق کنیم.
آذرکیش با اشاره به ابعاد گسترده برگزاری امتحانات نهایی خاطر نشان کرد: این آزمون به نوعی آزمون توانمندی نظام آموزشی در مدیریت یک فرآیند ملی و گسترده در شرایط دشوار نیز بود و خوشبختانه همه ارکان مؤثر، بهدرستی و با موفقیت این فرآیند را به نتیجه رساندند.
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