۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۶

کرمی: نحوه برگزاری امتحانات نوبت دوم مدارس آستارا مشخص شد

آستارا- مدیر آموزش‌ و پرورش آستارا از نهایی‌شدن چارچوب برگزاری امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ در این شهرستان خبر داد.

عمران کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون‌های داخلی و ارزشیابی پایانی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار کرد: در دستورالعمل فوق، نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش‌آموزان مدارس روزانه، بزرگ‌سالان، آموزش از راه دوره، ایثارگران و داوطلبان آزاد پس از طرح در شورای تأمین استان گیلان تقریباً نهایی شده است.

وی با اشاره به نحوه ارزشیابی در دوره ابتدایی افزود: ارزشیابی پایانی دانش‌آموزان پایه‌های اول تا ششم، در مدارس دولتی و غیردولتی آستارا به صورت غیرحضوری و مطابق آیین‌نامه ارزشیابی کیفی–توصیفی انجام می‌شود. این ارزشیابی بر اساس شواهد و مستندات عملکرد دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی و با نظارت مدیر مدرسه صورت می‌گیرد.

مدیر آموزش‌وپرورش آستارا درباره امتحانات دوره متوسطه نیز گفت: با توجه به مصوبات شورای تأمین استان و با فرض تداوم شرایط آتش‌بس، مدارس متوسطه دوره اول و دوم می‌توانند امتحانات داخلی و غیرنهایی پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم را به صورت حضوری برگزار کنند. رعایت اصل پراکندگی دانش‌آموزان و جلوگیری از تلاقی پایه‌ها در زمان‌بندی آزمون‌ها الزامی است.

رئیس ستاد امتحانات آموزش‌وپرورش آستارا درباره امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم شاخه نظری تصریح کرد: نحوه برگزاری آزمون‌های نهایی این پایه‌ها منوط به صدور مجوز از شورای عالی امنیت و اعلام پایداری وضعیت عادی در کشور است و زمان و شیوه برگزاری آن متعاقباً از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کرمی در پایان خطاب به مدیران مدارس متوسطه خاطرنشان کرد: در صورت نبود امکان استفاده از فضاهای آموزشی برای برگزاری آزمون‌های حضوری، مدارس می‌توانند با هماهنگی ستاد امتحانات منطقه از فضاهای پرورشی یا سایر اماکن مناسب بهره‌برداری کنند.

