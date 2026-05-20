کرمی: نحوه برگزاری امتحانات نوبت دوم مدارس آستارا مشخص شد

عمران کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین دستورالعمل نحوه برگزاری آزمونهای داخلی و ارزشیابی پایانی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار کرد: در دستورالعمل فوق، نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانشآموزان مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دوره، ایثارگران و داوطلبان آزاد پس از طرح در شورای تأمین استان گیلان تقریباً نهایی شده است.
وی با اشاره به نحوه ارزشیابی در دوره ابتدایی افزود: ارزشیابی پایانی دانشآموزان پایههای اول تا ششم، در مدارس دولتی و غیردولتی آستارا به صورت غیرحضوری و مطابق آییننامه ارزشیابی کیفی–توصیفی انجام میشود. این ارزشیابی بر اساس شواهد و مستندات عملکرد دانشآموزان در طول سال تحصیلی و با نظارت مدیر مدرسه صورت میگیرد.
مدیر آموزشوپرورش آستارا درباره امتحانات دوره متوسطه نیز گفت: با توجه به مصوبات شورای تأمین استان و با فرض تداوم شرایط آتشبس، مدارس متوسطه دوره اول و دوم میتوانند امتحانات داخلی و غیرنهایی پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم را به صورت حضوری برگزار کنند. رعایت اصل پراکندگی دانشآموزان و جلوگیری از تلاقی پایهها در زمانبندی آزمونها الزامی است.
رئیس ستاد امتحانات آموزشوپرورش آستارا درباره امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم شاخه نظری تصریح کرد: نحوه برگزاری آزمونهای نهایی این پایهها منوط به صدور مجوز از شورای عالی امنیت و اعلام پایداری وضعیت عادی در کشور است و زمان و شیوه برگزاری آن متعاقباً از طریق رسانهها اطلاعرسانی خواهد شد.
کرمی در پایان خطاب به مدیران مدارس متوسطه خاطرنشان کرد: در صورت نبود امکان استفاده از فضاهای آموزشی برای برگزاری آزمونهای حضوری، مدارس میتوانند با هماهنگی ستاد امتحانات منطقه از فضاهای پرورشی یا سایر اماکن مناسب بهرهبرداری کنند.
