زنجان از مسابقات قهرمانی کشوری«فریزبی» میزبانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکریم رحیمی‌زاده با اشاره به برگزاری رویداد فریزبی در استان، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشوری فریزبی از تاریخ ۳۰ شهریورماه تا چهارم مهرماه در استان زنجان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه فریزبی رشته‌ای نوپا و جذاب در حوزه ورزش‌های همگانی است، افزود: ورود ورزشکاران به محل برگزاری روز سی‌ام شهریور انجام می‌شود و از سی‌ویکم شهریور رقابت‌ها آغاز خواهد شد و تا چهارم مهر ادامه دارد؛ همچنین در روز آخر نیز مراسم اختتامیه برگزار و از برگزیدگان تجلیل می‌شود.

رحیمی‌زاده هدف از برگزاری این رویداد را معرفی و توسعه این رشته عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه فریزبی رشته‌ای جدید است، تلاش می‌کنیم در راستای معرفی آن، شادابی و نشاط را در بین مردم تقویت کنیم و این رشته را در دل جامعه همگانی کنیم تا مورد استقبال عمومی قرار گیرد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان زنجان درباره رده سنی شرکت‌کنندگان تصریح کرد: این مسابقات برای افراد بالای ۱۸ سال در بخش بزرگسالان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان فقط آقایان هستند.

وی با اشاره به تیم‌های شرکت‌کننده ادامه داد: تا امروز ۱۴ تیم از سراسر کشور اعلام آمادگی کرده‌اند که هنوز نهایی نشده‌اند و احتمالاً تا چهارشنبه فهرست تیم‌ها نهایی می‌شود؛ همچنین امکان فرصت دادن به تیم‌های دیگر نیز وجود دارد.

رحیمی‌زاده در ادامه به رشته‌های هفت‌گانه این مسابقات اشاره کرد و بیان داشت: چهار رشته اصلی این رویداد «چهار نفره»، «سه نفره»، «ایکس‌گلف» و «دیسک» است و سه رشته دیگر آن شامل «دقت»، «سالن یک نفره» و «مهارتی نمایشی» است.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان زنجان خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ ورزشکار از استان زنجان در این رویداد حضور خواهند داشت و ان‌شاءالله با برگزاری هرچه بهتر مسابقات، زمینه توسعه و همگانی شدن این رشته در استان و کشور فراهم می‌شود.