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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

زنجان از مسابقات قهرمانی کشوری«فریزبی» میزبانی می کند

زنجان از مسابقات قهرمانی کشوری«فریزبی» میزبانی می کند

زنجان- رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان زنجان از برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشوری فریزبی در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمدکریم رحیمی‌زاده با اشاره به برگزاری رویداد فریزبی در استان، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشوری فریزبی از تاریخ ۳۰ شهریورماه تا چهارم مهرماه در استان زنجان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه فریزبی رشته‌ای نوپا و جذاب در حوزه ورزش‌های همگانی است، افزود: ورود ورزشکاران به محل برگزاری روز سی‌ام شهریور انجام می‌شود و از سی‌ویکم شهریور رقابت‌ها آغاز خواهد شد و تا چهارم مهر ادامه دارد؛ همچنین در روز آخر نیز مراسم اختتامیه برگزار و از برگزیدگان تجلیل می‌شود.

رحیمی‌زاده هدف از برگزاری این رویداد را معرفی و توسعه این رشته عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه فریزبی رشته‌ای جدید است، تلاش می‌کنیم در راستای معرفی آن، شادابی و نشاط را در بین مردم تقویت کنیم و این رشته را در دل جامعه همگانی کنیم تا مورد استقبال عمومی قرار گیرد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان زنجان درباره رده سنی شرکت‌کنندگان تصریح کرد: این مسابقات برای افراد بالای ۱۸ سال در بخش بزرگسالان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان فقط آقایان هستند.

وی با اشاره به تیم‌های شرکت‌کننده ادامه داد: تا امروز ۱۴ تیم از سراسر کشور اعلام آمادگی کرده‌اند که هنوز نهایی نشده‌اند و احتمالاً تا چهارشنبه فهرست تیم‌ها نهایی می‌شود؛ همچنین امکان فرصت دادن به تیم‌های دیگر نیز وجود دارد.

رحیمی‌زاده در ادامه به رشته‌های هفت‌گانه این مسابقات اشاره کرد و بیان داشت: چهار رشته اصلی این رویداد «چهار نفره»، «سه نفره»، «ایکس‌گلف» و «دیسک» است و سه رشته دیگر آن شامل «دقت»، «سالن یک نفره» و «مهارتی نمایشی» است.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان زنجان خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ ورزشکار از استان زنجان در این رویداد حضور خواهند داشت و ان‌شاءالله با برگزاری هرچه بهتر مسابقات، زمینه توسعه و همگانی شدن این رشته در استان و کشور فراهم می‌شود.

کد مطلب 6947155

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