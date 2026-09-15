رنجبر: ۶۸۰ بسته تحصیلی بین فرزندان زندانیان خراسان شمالی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی، علیاصغر رنجبر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، ۶۸۰ بسته تحصیلی به ارزش یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان، به فرزندان خانوادههای زندانیان نیازمند خراسان شمالی اهدا شد.
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی با اشاره به محتوای این بستهها، تصریح کرد: در این طرح حمایتی، ۶۸۰ بسته تحصیلی شامل کیف، لوازمالتحریر و نوشتافزار مورد نیاز دانشآموزان تهیه و در اختیار فرزندان خانوادههای زندانیان قرار گرفت تا بخشی از نیازهای تحصیلی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید تأمین شود.
رنجبر بیان کرد: ارزش هر بسته تحصیلی ۲ میلیون تومان است و مجموع اعتبار اختصاصیافته برای تهیه این بستهها به یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان میرسد.
وی در پایان گفت: این اقدام با هدف حمایت از خانوادههای زندانیان، کاهش دغدغههای اقتصادی آنان و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل فرزندان زندانیان توسط خیرین، انجمنهای حمایت از زندانیان استان و مرکز خدمات اجتماعی انجام شده است.
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