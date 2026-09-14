  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

فعال شدن آژیرهای هشدار در جنوب عربستان

فعال شدن آژیرهای هشدار در جنوب عربستان

منابع خبری از طنین‌انداز شدن آژیرهای هشدار در منطقه جنوبی عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان امداد و نجات عربستان تأیید کرد که آژیر هشدار در منطقه نجران در جنوب غرب عربستان به صدا درآمده است.

شبکه المسیره نیز دقایقی پیش اعلام کرد که برای دومین بار آژیر هشدار در نجران طنین انداز شده است.

تاکنون علت فعال شدن آژیرهای هشدار در جنوب عربستان اعلام نشده، اما در موارد مشابه این اقدام ناشی از حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن بوده است.

آژیر هشدار این بار در خمیس مشیط و ابهای عربستان

سازمان امداد و نجات عربستان اعلام کرد که آژیر هشدار خطر در شهر ابها و استان خمیس مشیط در جنوب این کشور به صدا درآمده است.

کد مطلب 6947302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه