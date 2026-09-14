هشدار جدی نیروهای مسلح یمن به عربستان؛ مقابله با آرایش جنگی ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، ژنرال یحیی سریع، خنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵۴ حمله هوایی توسط جنگنده‌های F15 و تایفون از پایگاه‌های نظامی «خمیس مشیط» و «طائف» انجام شده است. اهداف این حملات، استان‌های تعز، لحج، الجوف، مأرب و حجه بوده است.

وی تاکید کرد: تجاوزات بی‌رحمانه عربستان سعودی بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.

سریع همچنین از مقابله سامانه‌های پدافند هوایی بومی این کشور با جنگنده‌های عربستان بر فراز استان صعده و فرار آن‌ها خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که نیروهای مسلح یمن با آرایش جنگی نیروی هوایی عربستان در آسمان استان صعده در شمال یمن مقابله کردند.

وی گفت که این آرایش جنگی شامل جنگنده‌های «تایفون» و «F-15» بودند که از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» عربستان بلند شدند.

سریع افزود: عملیات مقابله و رهگیری با استفاده از چند فروند موشک پدافند هوایی بومی انجام شد.

وی تأکید کرد که به لطف خداوند، موشک‌های پدافند هوایی یمن توانستند جنگنده‌های متجاوز را مجبور به فرار و بازگشت به پایگاه‌های خود کنند.