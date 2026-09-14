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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

آتش سوزی خانه ۹۰ متری در مهرشهر مهار شد

آتش سوزی خانه ۹۰ متری در مهرشهر مهار شد

کرج _ معاون عملیات آتش‌نشانی کرج گفت: حریق یک واحد مسکونی در مهرشهر با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار شد و از سرایت آتش به دیگر واحدهای ساختمان جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدمی، معاون عملیات آتش‌نشانی کرج از مهار حریق یک واحد مسکونی در طبقه دوم ساختمانی سه‌طبقه در مهرشهر خبر داد و گفت: آتش‌نشانان از سرایت آتش به واحدهای دیگر جلوگیری کردند.

وی اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، حریق یک واحد مسکونی در مهرشهر، بلوار شهرداری، خیابان ۱۰۰ غربی گزارش شد و نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌سوزی در طبقه دوم یک ساختمان سه‌طبقه به مساحت حدود ۹۰ مترمربع رخ داده بود که با حضور به‌موقع آتش‌نشانان، حریق مهار و از گسترش آن به دیگر واحدهای مسکونی جلوگیری شد.

اعزام ۱۵ آتش‌نشان به محل

آتش سوزی خانه ۹۰ متری در مهرشهر مهار شد

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی کرج گفت: برای اطفای حریق و امدادرسانی، ۱۵ نیروی عملیاتی با چهار دستگاه خودروی آتش‌نشانی از ایستگاه‌های ۲۷، ۱۴ و ۴ به محل حادثه اعزام شدند.

قدمی ادامه داد: پس از اطفای کامل آتش، عملیات ایمن‌سازی محل نیز انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان اداره علت‌یابی آتش‌نشانی با حضور در محل، بررسی‌های لازم برای شناسایی علت وقوع این آتش‌سوزی را آغاز کرده‌اند.

کد مطلب 6947347

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