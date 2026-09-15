آسمان صاف و دمای نرمال در هفته جاری در استان ایلام

مجتبی میهن‌پرست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، اظهار داشت: طی هفته جاری دمای هوا در محدوده تقریباً نرمال قرار دارد، اما نوسانات جزئی را تجربه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تا روز دوشنبه کاهش نسبی حدود یک الی دو درجه مورد انتظار است، تصریح کرد: از روز دوشنبه به بعد تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما و جبران این کاهش پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه تا اواسط هفته وزش باد گاهی افزایش خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در مناطق مرزی استان وزش باد به صورت نسبتاً شدید خواهد بود و احتمال گرد و خاک محلی در این مناطق وجود دارد.

میهن‌پرست در پایان گفت: هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند و شهروندان می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر را از طریق رسانه‌های رسمی دریافت کنند.