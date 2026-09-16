به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد تردد موتورسیکلتها، به استثنای موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی، از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۸ شهریور در محورهای کرج-چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع خواهد بود.
محدودیتهای محور چالوس
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای مازندران، محدودیت تردد در مسیر استانهای تهران و البرز به سمت چالوس از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۷ شهریور آغاز میشود.
از ساعت ۱۵ همان روز نیز محور چالوس در محدوده ابتدای پل زنگوله تا انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت شمال به طور کامل مسدود خواهد شد.
همچنین از ساعت ۱۶ روز جمعه، مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه درمیآید و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد در محدوده پل زنگوله تا مرزنآباد به شکل دوطرفه برقرار میشود.
تردد در جاده قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی امکانپذیر است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، در زمان اجرای محدودیت جنوب به شمال، از میدان امیرکبیر اجازه ادامه مسیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
ممنوعیت تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس و مسیر بالعکس نیز همچنان برقرار است.
محدودیتهای محور هراز
در محور هراز نیز تردد کامیون و کامیونت، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز چهارشنبه ممنوع اعلام شده است.
این ممنوعیت در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز از ساعت ۸ تا ۲۴ اعمال خواهد شد.
مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین اعلام کرده است در صورت افزایش حجم تردد و با تشخیص مأموران پلیس راه، روزهای جمعه ۲۷ و شنبه ۲۸ شهریور محدودیت یکطرفه مقطعی در محور هراز در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
تردد تمامی تریلرها در محور هراز و مسیر مقابل نیز کماکان ممنوع است.
مرکز مدیریت راههای مازندران از رانندگان خواسته است پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی را بررسی کرده و ضمن رعایت مقررات، زمان سفر خود را مدیریت کنند.
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