به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در نخستین هفته رقابت‌های لیگ آزادگان روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود و بعثت کرمانشاه فصل جدید رقابت‌های لیگ آزادگان را در حضور هواداران خود آغاز خواهد کرد.

باشگاه بعثت کرمانشاه از عموم مردم برای حضور در این مسابقه دعوت کرده و اعلام کرده است که حضور بانوان نیز در ورزشگاه آزادی برای تماشای این دیدار بلامانع خواهد بود.

بعثت کرمانشاه فصل گذشته لیگ آزادگان را با ۳۵ امتیاز به پایان رساند و در بخش میانی جدول قرار گرفت. این تیم در مقاطعی از فصل نتایج قابل قبولی کسب کرد، اما در هفته‌های پایانی با افت نتیجه‌گیری مواجه شد و چند شکست متوالی را تجربه کرد.

نماینده کرمانشاه در هفته‌های پایانی فصل گذشته مقابل نفت و گاز گچساران به تساوی بدون گل رسید و پس از آن با نتیجه یک بر صفر کاراگستر را شکست داد و برابر مس شهر بابک نیز به تساوی بدون گل دست یافت.

بعثت در چهار هفته پایانی فصل گذشته مقابل هوادار، آریو اسلامشهر، فرد البرز و پالایش نفت بندرعباس شکست خورد و در آخرین دیدار نیز با نتیجه ۲ بر یک برابر پارس جنوبی جم مغلوب شد تا فصل را با ۳۵ امتیاز به پایان برساند.

اکنون بعثت کرمانشاه در آغاز فصل جدید بار دیگر برابر نفت و گاز گچساران قرار می‌گیرد؛ حریفی که فصل گذشته نیز مقابل نماینده کرمانشاه قرار گرفت و دو تیم در آن مسابقه به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این مسابقه چهارشنبه ۲۵ شهریورماه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار می‌شود و باشگاه بعثت از هواداران و مردم کرمانشاه دعوت کرده است با حضور در ورزشگاه، تیم خود را در نخستین بازی فصل همراهی کنند.