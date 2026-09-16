رفع ۱۰ گلوگاه سیلابی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، در بازدید از تمرین و دوره مهارت‌آموزی «سیل و بقا در شرایط سخت» در محدوده سد طالقان با اشاره به برگزاری سومین مانور مهارت‌افزایی این حوزه طی امروز و فردا اظهار کرد: امروز توفیق شد که در جمع همکارانم در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران باشیم. جای تقدیر دارد از همه عزیزانی که این مانور را به‌صورت اجرایی با همکاری مشترک ۳۳ دستگاه خدمات‌رسان شهر تهران برگزار کردند. این هماهنگی‌ها می‌تواند در زمان بروز بحران‌ها بسیار مفید باشد.

وی افزود: این سومین مانور است که در طول دوره ششم شورای شهر برگزار می‌شود و در هر مانوری که حضور پیدا می‌کنیم، شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در هماهنگی و کیفیت برنامه‌های آموزشی و مهارتی هستیم. خیلی خوشحالیم که این فضا دارد تقویت می‌شود. امیدوارم این برنامه‌های آموزشی و مهارتی که در قالب مانور برگزار می‌شود، در تمامی سطوح حوزه مدیریت شهری، مخصوصاً سطوح اجرایی از جمله نواحی نیز اجرایی شود تا آمادگی‌های لازم در خصوص سیل را داشته باشیم.‌

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران ادامه داد: بنده در این ۲۳ سالی که افتخار خدمت در شهرداری تهران را داشته‌ام، چندین بار خودم با موضوع سیل و آبگرفتگی‌های بسیار شدید مواجه شده‌ام که این نشان می‌دهد موضوعی است که مدیریت شهری همیشه با آن درگیر است و همیشه باید این آمادگی در حوزه مدیریت شهری وجود داشته باشد. ضرورت چنین مانورهایی برای شهر تهران و کلان‌شهرها مورد تأکید است.

۵۵۰ کیلومتر کانال زیرزمینی برای مهار سیلاب

بابایی گفت: شهر تهران در سالیان مختلف و مخصوصاً در چند دهه اخیر، اقدامات بسیار زیادی در حوزه مهار سیلاب و رفع نقاط آبگیر انجام داده است. در حال حاضر تهران ۵۵۰ کیلومتر کانال آب زیرزمینی برای مهار سیلاب‌ها دارد که این خودش نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری است تا در زمان بارندگی‌های شدید، آب‌ها مدیریت شود و دچار سیلاب نشویم.

وی افزود: سعی ما در مدیریت شهری این است که نقاط باقی‌مانده بحرانی که احتمال دارد در زمان بارندگی‌های بسیار شدید به عنوان گلوگاه‌های آبگرفتگی عمل کند - یعنی سیل‌های ۵۰ ساله یا ۱۰۰ ساله - را نیز در دستور کار قرار دهیم و رفع کنیم. در همین دوره مدیریت شهری، بیش از ۱۰ گلوگاه سیلابی شهر تهران که احتمال داده می‌شد در زمان بارش‌های بسیار شدید گلوگاه باشند، رفع شده و بقیه موارد نیز در دستور کار است تا بتوانیم این نقاط گلوگاه را در حوزه بحرانی که موجبات سیلاب فراهم می‌شود، برطرف کنیم.

هماهنگی بین‌دستگاهی، مهم‌ترین چالش است

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین چالش در این حوزه چیست، ادامه داد: یکی از دغدغه‌های جدی، همین هماهنگی دستگاه‌های مختلف در مواجهه با سیلاب بود که می‌بینیم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در این حوزه پیشتاز شده تا این هماهنگی را انجام دهد. تقویت آموزش‌های مختلف همکارانم در مدیریت شهری نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.