به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، صبح سه‌شنبه در ادامه سفر یک‌روزه خود به غرب استان سمنان و روستای پاده، این روستای همجوار جاده تاریخی ابریشم را ظرفیت بزرگی برای گردشگری دانست.

وی با بیان اینکه توجه جدی به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این روستای تاریخی ضرورت دارد، افزود: این روستا توان گردشگرپذیری بالایی دارد.

وزیر میراث فرهنگی همچنین گفت: انجام اقدامات پژوهشی و بررسی‌های باستان‌شناسی برای شناسایی و مستندسازی ظرفیت‌های تاریخی منطقه پاده ضرورت دارد.

صالحی امیری همچنین از اختصاص اعتبارات لازم برای مرمت، حفاظت و احیای آثار تاریخی پاده خبر داد.

وی دستور داد ظرفیت‌های میراثی و گردشگری این روستا با رویکردی یکپارچه مورد توجه قرار گیرد و گفت: صیانت از هویت تاریخی منطقه، زمینه را برای معرفی بیشتر پاده فراهم‌تر می‌کند.