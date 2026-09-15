به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، صبح سهشنبه در ادامه سفر یکروزه خود به غرب استان سمنان و روستای پاده، این روستای همجوار جاده تاریخی ابریشم را ظرفیت بزرگی برای گردشگری دانست.
وی با بیان اینکه توجه جدی به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی این روستای تاریخی ضرورت دارد، افزود: این روستا توان گردشگرپذیری بالایی دارد.
وزیر میراث فرهنگی همچنین گفت: انجام اقدامات پژوهشی و بررسیهای باستانشناسی برای شناسایی و مستندسازی ظرفیتهای تاریخی منطقه پاده ضرورت دارد.
صالحی امیری همچنین از اختصاص اعتبارات لازم برای مرمت، حفاظت و احیای آثار تاریخی پاده خبر داد.
وی دستور داد ظرفیتهای میراثی و گردشگری این روستا با رویکردی یکپارچه مورد توجه قرار گیرد و گفت: صیانت از هویت تاریخی منطقه، زمینه را برای معرفی بیشتر پاده فراهمتر میکند.
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