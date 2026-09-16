استقبال مخاطبان همزمان با روز سینما؛ «خانوم والده» عطاران به سینما آمد

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۲ فیلم «خانوم والده» و «جانشین» در سینماها اکران شده است. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۱۹ سه‌شنبه ۲۶ شهریور در ۲۳ هزار و ۷۷۹ سانس، ۷۰۹ هزار و ۵۰۰ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۷۱ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۱۸ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.

لازم به توضیح است که سینماهای کشور به مناسبت روز ملی سینما در تاریخ ۲۰، ۲۱ و ۲۲ شهریور به صورت نیم‌بها بودند و همین مساله باعث شد مخاطبان نسبت به هفته گذشته حدودا ۲ برابر شوند.

«اسکورت» صدرنشین جدول فروش است

فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری از ۱۱ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۱۴۶ هزار و ۶۹۶ بلیت به فروش ۱۶ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومانی رسید و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «اسکورت» درباره‌ انتخاب‌های دشوار است؛ داستانی از سربازی که برای نجات جان دوستش، ناچار به ورود به دنیای خطرناکِ شوتی‌ها می‌شود. امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و رضا کیانیان از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۱۵۳ هزار و ۹۵۶ بلیت به فروش ۱۶ میلیارد و ۲۹۴ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است ...

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۱۵۷ هزار و ۸۶۸ بلیت به فروش ۱۵ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومانی رسید و در رتبه سوم قرار گرفت. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی از ۴ شهریور اکران شده و با فروش ۱۳۷ هزار و ۴۸۷ بلیت ۱۱ میلیارد و ۷۴۷ میلیون تومان فروخته است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: در سیاره‌ای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانه‌ای‌ است که آنها را از دست آبدزک‌ها نجات دهد. همزمان پسر بچه‌ای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها می‌شود.

فیلم کمدی «ناپلئون در باغ زردآلو» به نویسندگی و کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی احسان ظلی‌پور از ۴ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۵۵ هزار و ۹۶۸ بلیت به فروش ۵ میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومانی رسید. سعید آقاخانی، امیر جعفری، غلامرضا نیکخواه، ناهید مسلمی، امید روحانی، شادی خلیلی، قاسم زارع، نیما نوری زاده و یوسف تیموری در این کمدی به ایفای نقش پرداخته اند. در خلاصه داستان «ناپلئون در باغ زردآلو» آمده است: آقا بهمن و آقا یحیی تو زندان نقشه بزرگترین دزدی عمرشان را می کشند تا بارشان را برای همیشه ببندند … .

فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش ۱۸ هزار و ۱۸۳ بلیت به فروش یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و علی محمد حسام‌فر اکران خود را از ۲۸ مرداد آغاز کرده است و با فروش ۱۳ هزار و ۸۹۵ بلیت به فروش یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومانی دست یافت. سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشه‌خواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند. «سقف» به معضلات یک خانواده ایرانی می‌پردازد که پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه با آن مواجه شده‌اند.

فیلم‌هایی که زیر یک میلیارد فروختند

فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۷ هزار و ۲۴۹ بلیت به فروش ۷۷۳ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه روایت می‌کند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمده‌است: انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد … .

«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۶ هزار و ۵۷۱ بلیت توانست ۵۱۴ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیت‌هایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همه‌چیز دستخوش تغییر می‌شود.

بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینی‌پور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنی‌حاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.

فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۴ هزار و ۲۸۱ بلیت فروخت و به فروش ۳۲۳ میلیون تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهره‌های این اثر پربازیگر هستند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش یک هزار و ۲۵۹ بلیت به فروش ۲۰۰ میلیون تومانی رسید. «خانوم والده» داستان ۲ برادر بدهکار را روایت می‌کند که در شرایط دشوار مالی، از رسیدن ارثی غیرمنتظره باخبر می‌شوند. ورود این ارث به زندگی آنها، مجموعه‌ای از سوءتفاهم‌ها و موقعیت‌های طنز را شکل می‌دهد و ۲ برادر را وارد ماجرایی تازه می‌کند. رضا عطاران و عباس جمشیدی‌فر نقش ۲ برادر داستان را بازی می‌کنند و شبنم قربانی، غلامرضا نیکخواه، ایمان صفا، گیتی قاسمی و علی دهکردی دیگر بازیگران فیلم هستند.

فیلم «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۲ هزار و ۲۳۷ بلیت به فروش ۱۹۷ میلیون تومانی رسید. در خلاصه داستان فیلم آمده است: برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادربزرگ ... . جواد رضویان و بیژن بنفشه خواه بازیگران اصلی «خواب نما» هستند.

انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۲ هزار و ۵۴۶ بلیت به فروش ۱۸۶ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق می‌شود؟

فیلم سینمایی «ماه پنهان» به کارگردانی محمدرضا یکانی و تهیه‌ کنندگی ایرج محمدی با فروش یک هزار و ۲۹۴ بلیت به فروش ۱۷ میلیون تومانی رسید. لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری، بهار قاسمی، سیاوش چراغی‌ پور، رایحه تیموری، محمدرضا سروستانی، سیاوش حبیبی، حشمت آرمیده، به همراه هنرمندان خردسال آیان یاربیگی و آوا روستایی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌ اند.

فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی با فروش ۵ بلیت، ۴۹۵ هزار تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم می‌شود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی‌ جم، علیرضا جلالی‌تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.

فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۲ بلیت فروخت و به فروش ۱۹۸ هزار تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می‌گذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی از ۲۵ شهریور اکران شده و با فروش ۲ بلیت به فروش ۱۱۰ هرار تومانی دست یافت. در این فیلم آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدی‌نیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخ‌الاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقی‌مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری و با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته اند. «جانشین» روایتی از زندگی و نقش سرنوشت‌ساز شهید حسین املاکی جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده «نصر ۴» است.

فروش کلی فیلم‌ها

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«زنده شور»: ۱۶۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون تومان

«استخر»: ۱۴۹ میلیارد و ۱۲۴ میلیون تومان

«آنتیک»: ۶۳ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان

«اسکورت»: ۲۶ میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان

«سفینه نجات»: ۲۲ میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۸ میلیارد و ۱۳۱ میلیون تومان

«ناپلئون در باغ زردآلو»: ۱۶ میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۱۴ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان

«لباس شخصی»: ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

«سقف»: ۸ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان

«خواب نما»: ۶ میلیارد و ۳۸ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: ۳ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان

«خط نجات»: یک میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان

«ماه پنهان»: ۴۸۵ میلیون تومان

«خانوم والده»: ۳۱۰ میلیون تومان

«جانشین»: یک میلیون و ۸۲۶ هرار تومان