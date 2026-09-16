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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۵

یارانه گروه دوم مشمولان طرح کالابرگ شارژ شد

یارانه گروه دوم مشمولان طرح کالابرگ شارژ شد

امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ یارانه گروه دوم مشمولان طرح کالابرگ برای سرپرستان با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ گروه دوم مشمولان طرح کمک معیشتی دولت برای دارندگان رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ (سرپرستان خانوار) شارژ شد.

این مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده که بنا بر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت تامین اعتبار از سوی دولت این مبلغ افزایش خواهد یافت.

اعتبار این کمک معیشت یک ماهه بوده و شارژ شهریور ماه تا پایان مهر ماه امکان خرید دارد.

گفتنی است، شارژ مرداد ماه تا پایان شهریور ماه اعتبار داشته و خانوارهایی که هنوز موفق به خرید اقلام نشده‌اند، می‌توانند طی روزهای باقی مانده اقدام به خرید اقلام جدول طرح کالابرگ کنند که شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، انواع میوه و سبزیجات می‌شود.

کد مطلب 6947798
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      19 0
      پاسخ
      تا این ساعت که هنوز شارژ نشده..
      • مهر IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
        3 3
        واریز شده ولی درشمیم نشون نمی ده.بدین یک فروشگاهی چک کنه
    • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      17 0
      پاسخ
      کو شارژ نشده که 6
    • احمد IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      22 1
      پاسخ
      کد ملی من ۴ است پس چرا برای من که سرپرست خانوار هستم کالا برگ شارژ نشده
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      12 1
      پاسخ
      شارژ نشده خواهشا خبر فیک تیتر نکنید
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      14 2
      پاسخ
      من 3 هستم هنوز شارژ نشده
    • محمد IR ۰۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      13 0
      پاسخ
      هنوز شارژ نشده کد5
    • علی IR ۰۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      11 0
      پاسخ
      خدا شاهده نه یارانه نقدی رو دادن نه کالا برگ من رقم اخر کد ملیم 5هست یعنی دیروز باید میدادن امروزم کالا برگ رو ولی هیچی واریز نشده نمیدونم چرا هیچ خبرگزاری اینو نمینویسه . بابا حساب مردم مشکل نداره خبرگزاری ها اینو بگید بپرسید چرا واریز نکردن کالا برگ رو
    • لی لی IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      7 0
      پاسخ
      نه والا برای ماهم واریز نشده کالا برگ باید دیروز میزدن .هنوز خبری نیست.
    • محمد IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      6 0
      پاسخ
      سلام ، امروز ۲۶ شهریور ، دیروز ۲۵ شهریور بر اساس شماره اعلامی ۴ نوبت شارژ کالا برگ من بود اما بعداز گذشت بیش از ۲۴ ساعت هنوز واریز نشده و هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست متاسفانه ،
    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      3 0
      پاسخ
      امروز 26ام شارژ نشده زنگ میزنی بعد 15دقیقه میگه صدای شما نمیاد قطع میکنه
    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      2 0
      پاسخ
      آخر کد ملی منم 5 هستش دیروز باید شارژ میشد ولی متاسفانه تا به الان شارژ نشده.
    • محمد IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      2 0
      پاسخ
      سلام خداوکیلی من نه شغل دارم نه پولی دارم نه بزرگتر فقط ی مستمری از بهزیستی میگیرم ویارانه۴۰۰تومنی بااین گرونی
    • جليل IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      4 0
      پاسخ
      متاسفانه هنوز هیچ خبری از شارژ اعتبار کالابرگ نیست! قرار بود دیروز شارژ بشه. چه مشکلی پیش آمده؟!
    • ابراهیم IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      5 0
      پاسخ
      هنوز شارژ نشده
    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      2 0
      پاسخ
      من ۶هستم هنوز شارژ نشده
    • علی IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      2 0
      پاسخ
      تا الان شارژ نشده ...
    • صالحی IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      دو روز هست که تماس میگیرم به ۰۲۱۶۳۹۳ از ۱۶۰ نفر پشت خط میرسه به یک نفر و بعد از ۱۵ دقیقه معطلی تازه یه خانمی گوشی را برمی‌داره و میگه الو و قطع میکنه،لطفا یکی رسیدگی کنه
    • فاطمه IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      چرا هنوز کالابرگ ما شارژ نشده کد ۴هم هستیم تازه ما هیچی نداریم و سه فرزند داریم دهکمون سه بود کردن هفت کسانی میشناسم که پولدارن دهکشون سه طبق چه قانونی دهک بندی کردی الانم که همونم شارژ نکردیم
    • کاربر IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سه ماهه کالا برگ به من قطع شده هیچ کس جوابگو نیست

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