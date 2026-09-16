به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در همایش اتحادیه سراسری کانون وکلا در لرستان، بر نقش ویژه وکلای دادگستری در رفعاختلاف، تحقق عدالت و تسهیلگری زندگی مردم، تأکید کرد.
وی گفت: کانون وکلای دادگستری یکی از عمیقترین و تأثیرگذارترین نهادها در رفع چالشهای جامعه است و لازم است در خصوص این نقش و اهمیت، در جامعه فرهنگسازی و تبیین صورت بگیرد.
استاندار لرستان، ادامه داد: برگزاری این همایشها، نقش مؤثری در تبیین جایگاه و نقش کانون وکلا در جامعه دارد.
شاهرخی، افزود: وکلا، در کنار قضات و دستگاه قضایی، نقش مهمی در تحقق عدالت در جامعه دارند و تسهیلگر اجرای عدالت در جامعه هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، وکلا را بهعنوان بخشی از جامعه نخبگان استان معرفی کرد و گفت: معتقدیم که رشد و توسعه استان با حضور، تصمیمسازی و هدایت جامعه نخبگان محقق میشود و کانون وکلای دادگستری با نقشی که در کمک به اجرای عدالت، تحقق برابری و دوستی در جامعه دارند، بخشی مهمی از جامعه نخبگانی استان هستند.
استاندار لرستان با اشاره به رویکرد ویژه دستگاه قضایی باتدبیر حجتالاسلام اژهای در کشور و رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: این رویکرد، فرصت نقشآفرینی ویژه برای متخصصین جامعه وکالت و حقوقدانان ایجاد کرده و به بسط عدالت در جامعه، کمک میکند.
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