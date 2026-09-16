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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

نقش ویژه وکلای دادگستری در تحقق عدالت و تسهیل‌گری زندگی مردم

نقش ویژه وکلای دادگستری در تحقق عدالت و تسهیل‌گری زندگی مردم

خرم‌آباد - استاندار لرستان بر نقش ویژه وکلای دادگستری در تحقق عدالت و تسهیل گری زندگی مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در همایش اتحادیه سراسری کانون وکلا در لرستان، بر نقش ویژه وکلای دادگستری در رفع‌اختلاف، تحقق عدالت و تسهیل‌گری زندگی مردم، تأکید کرد.

وی گفت: کانون وکلای دادگستری یکی از عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین نهادها در رفع چالش‌های جامعه است و لازم است در خصوص این نقش و اهمیت، در جامعه فرهنگ‌سازی و تبیین صورت بگیرد.

استاندار لرستان، ادامه داد: برگزاری این همایش‌ها، نقش مؤثری در تبیین جایگاه و نقش کانون وکلا در جامعه دارد.

شاهرخی، افزود: وکلا، در کنار قضات و دستگاه قضایی، نقش مهمی در تحقق عدالت در جامعه دارند و تسهیل‌گر اجرای عدالت در جامعه هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وکلا را به‌عنوان بخشی از جامعه نخبگان استان معرفی کرد و گفت: معتقدیم که رشد و توسعه استان با حضور، تصمیم‌سازی و هدایت جامعه نخبگان محقق می‌شود و کانون وکلای دادگستری با نقشی که در کمک به اجرای عدالت، تحقق برابری و دوستی در جامعه دارند، بخشی مهمی از جامعه نخبگانی استان هستند.

استاندار لرستان با اشاره به رویکرد ویژه دستگاه قضایی باتدبیر حجت‌الاسلام اژه‌ای در کشور و رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: این رویکرد، فرصت نقش‌آفرینی ویژه برای متخصصین جامعه وکالت و حقوق‌دانان ایجاد کرده و به بسط عدالت در جامعه، کمک می‌کند.

کد مطلب 6949143

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