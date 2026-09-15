به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح سه شنبه در حاشیه آیین اکران فیلم سینمایی «سفر غریب» ضمن تبریک روز ملی سینما به جامعه هنری، اظهار کرد: بوشهر با پیشینه‌ای درخشان در حوزه تاریخ و هنر همواره مهد پرورش استعدادهای ارزشمندی بوده است و این دیار کهن گنجینه‌ای از اندیشه‌های تاریخی را در دل خود جای داده است.

وی همچنین با اشاره به پیوند ناگسستنی این شهر با دریا، گفت: شهری با نام‌هایی از ساحل و دریا با مردمانی که قلبی به وسعت دریا و سرافرازی به وسعت نخل‌های جنوب دارند و فرهنگی غنی که در مرز و بوم این سرزمین ریشه دوانده است.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به نقش هنرمندان در اعتلای فرهنگ و هنر این دیار، افزود: نام بوشهر با مردمانی گره خورده که همواره در عرصه‌های فرهنگی و هنری پیشتاز بوده‌اند و سینمای این شهر وامدار تلاش‌های هنرمندانی است که با عشق و تعهد این مسیر را ادامه داده‌اند. یاد و خاطره زنده‌یاد ایرج صغیری هنرمند فقید بوشهری همواره در دل مردم این دیار زنده خواهد ماند.

فرماندار بوشهر با اشاره به اکران فیلم «سفر غریب»، خاطرنشان کرد: استاد صغیری با تولید وکارگردانی این اثر سینمایی راه را برای ورود علاقمندان سینما در بوشهر هموار کرد.

همچنین وی در پایان مطرح کرد: اگر چه استاد صغیری در بین ما نیست ولی اکران این فیلم با حضور عوامل آن فرصت مغتنمی برای تجلیل از هنرمندان و ارج نهادن به سینمای این شهرستان است.