به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لوپاک صبح سه‌شنبه در نشست خبری با موضوع برگزاری دومین شادواره شهروندی زنجان، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که درباره برگزاری شادواره مطرح می‌شود، میزان هزینه‌های اجرای این برنامه است، در حالی که ارزیابی چنین برنامه‌هایی نباید صرفاً بر مبنای رقم کلی هزینه انجام شود.

وی افزود: معیار درست برای ارزیابی هزینه‌های برنامه‌های عمومی، تعداد شهروندانی است که از آن استفاده می‌کنند و اگر هزینه انجام‌شده را بر تعداد مخاطبان تقسیم کنیم، سرانه هزینه بسیار پایین خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۳۰ هزار نفر از برنامه‌های شادواره استفاده کردند که این میزان، بخش قابل توجهی از جمعیت شهر زنجان را شامل می‌شود و باید دید برای فراهم کردن یک فرصت تفریحی، فرهنگی و اجتماعی برای این تعداد از شهروندان، چه میزان هزینه منطقی و قابل دفاع است.

حمزه‌لوپاک با تأکید بر اینکه برنامه‌های نشاط اجتماعی برای گروه خاصی برگزار نمی‌شود، گفت: هدف از اجرای این برنامه‌ها فراهم کردن یک فضای سالم و خانوادگی برای عموم مردم است و نمی‌توان هزینه‌های مربوط به نشاط اجتماعی را هزینه‌ای صرفاً برای یک قشر خاص تلقی کرد.

وی افزود: در شادواره علاوه بر برنامه‌های تفریحی و سرگرمی، بخش‌های فرهنگی و آموزشی نیز پیش‌بینی شده است و خانواده‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر از برنامه‌ای سالم و متنوع استفاده کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به استقبال شهروندان از دوره نخست شادواره گفت: استمرار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله مطالباتی بوده که در نظرسنجی‌های سال گذشته شهروندان مطرح شده است.

وی ادامه داد: استقبال مردم از برنامه‌های اجراشده نیز نشان داد که جامعه به چنین فضاهایی نیاز دارد و بر همین اساس مدیریت شهری برای دومین دوره شادواره شهروندی برنامه‌ریزی کرده است.

حمزه‌لوپاک با بیان اینکه سیاست خانواده‌محوری در مدیریت شهری صرفاً به برگزاری برنامه‌های فرهنگی محدود نیست، اظهار کرد: در سال‌های اخیر این رویکرد در حوزه زیرساخت‌ها و طراحی فضاهای شهری نیز دنبال شده است.

وی افزود: طی پنج سال گذشته برنامه‌های مختلفی در شهر زنجان اجرا شده که برخی از آنها برای نخستین بار برگزار شده‌اند، اما وجه مشترک بخش قابل توجهی از این برنامه‌ها فراهم کردن زمینه حضور خانوادگی شهروندان و ایجاد فرصت برای تعامل اجتماعی بوده است.

نشاط اجتماعی در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه اظهار کرد: طی یک سال گذشته و به‌ویژه در ۶ ماه اخیر، جامعه شرایط خاصی را از نظر روانی، اقتصادی و فضای عمومی تجربه کرده است و در چنین شرایطی توجه به نشاط و امید اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: شهرداری یکی از دستگاه‌هایی است که ظرفیت اثرگذاری در این حوزه را دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، بخشی از نیاز جامعه به فضاهای شاد، سالم و خانوادگی را پاسخ دهد.

حمزه‌لوپاک ابراز امیدواری کرد دومین شادواره شهروندی زنجان در شأن مردم این شهر برگزار شود و گفت: انتظار می‌رود این رویداد بتواند زمینه حضور اقشار مختلف مردم را فراهم کند.

وی از رسانه‌ها خواست در معرفی شادواره، اطلاع‌رسانی را به شهر زنجان محدود نکنند و افزود: امیدواریم با اطلاع‌رسانی مناسب، شهروندان سایر شهرهای استان نیز از ظرفیت این برنامه استفاده کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به تجربه دوره نخست شادواره خاطرنشان کرد: سال گذشته بسیاری از خانواده‌ها به صورت خانوادگی در این برنامه حضور داشتند و حتی غذای خود را به همراه می‌آوردند و ساعاتی را در کنار اعضای خانواده در فضایی مناسب سپری می‌کردند.

وی این تجربه را نشانه شکل‌گیری یک فضای اجتماعی و خانوادگی مطلوب دانست و گفت: ایجاد چنین فضاهایی می‌تواند به تقویت ارتباطات خانوادگی و اجتماعی و افزایش نشاط عمومی کمک کند.

حمزه‌لوپاک با بیان اینکه ممکن است درباره برخی برنامه‌های فرهنگی نقدها و دیدگاه‌های کارشناسی وجود داشته باشد، اظهار کرد: نقد کارشناسی می‌تواند به اصلاح و ارتقای برنامه‌ها کمک کند، اما در مجموع روند اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در شهر زنجان رو به رشد بوده است.

وی افزود: نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده نیز از استقبال مناسب شهروندان حکایت دارد و این موضوع نشان می‌دهد که استمرار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید در دستور کار مدیریت شهری قرار داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان تأکید کرد: زنجان ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دارد و مسئولیت مدیران شهری در قبال مردم تنها به توسعه کالبدی شهر محدود نمی‌شود؛ بلکه ایجاد محیطی مناسب برای زندگی، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه حضور خانواده‌ها در فضای شهری نیز بخشی از این مسئولیت است.

وی خاطرنشان کرد: از این منظر، هزینه‌کرد در حوزه فرهنگی و اجتماعی را باید سرمایه‌گذاری برای نشاط، سلامت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست.