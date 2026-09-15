به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مسئولان قضایی و زندانهای استان ایلام با قائم مقام رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، روند انتقال ۵۱ زندانی ایرانی از زندانهای کشور عراق به زندانهای استان ایلام بررسی و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شد.
در این نشست که با حضور قائم مقام رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان ایلام، معاون دادستان مرکز استان، مدیرکل زندانهای استان ایلام، رئیس دادگستری شهرستان مهران و دادستان شهرستان مهران برگزار شد، آخرین اقدامات و هماهنگیهای لازم برای انتقال محکومان ایرانی از زندانهای کشور عراق مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست اعلام شد ۵۱ زندانی ایرانی که در زندانهای کشور عراق دوران محکومیت خود را سپری میکنند، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به انتقال محکومان، به زندانهای استان ایلام منتقل خواهند شد.
همچنین در این جلسه بر ضرورت انجام هماهنگیهای قضایی، اجرایی و امنیتی میان دستگاههای ذیربط و فراهمسازی مقدمات لازم برای انتقال منظم و قانونی محکومان تأکید شد.
این اقدام در راستای اجرای سازوکارهای قانونی انتقال محکومان و با هدف فراهمسازی امکان ادامه دوران محکومیت اتباع ایرانی در داخل کشور انجام میشود.
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