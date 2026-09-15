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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

جمع‌آوری ۱۰ معتاد متجاهر در ازنا

جمع‌آوری ۱۰ معتاد متجاهر در ازنا

ازنا - فرمانده انتظامی ازنا از جمع‌آوری ۱۰ معتاد متجاهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای مقابله با پدیده‌های هنجارشکن و ارتقای سطح امنیت اجتماعی، عملیاتی را در سطح شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مأموران موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق موتورسیکلت شدند و طی بازرسی‌ها، یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی ازنا با اشاره به برخورد قاطع با ناقضان قوانین راهنمایی‌ورانندگی، بیان داشت: در پی بازرسی‌های انجام شده، ۱۱ دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل شش دستگاه موتورسیکلت و پنج دستگاه خودرو که دارای تخلفاتی نظیر عدم وجود پلاک، پلاک مخدوش و مزاحمت برای نظم عمومی بودند، توقیف شد.

سرهنگ ارکیان، افزود: در راستای پاک‌سازی سطح شهر از پدیده معتادان متجاهر، ۱۰ نفر از این افراد شناسایی و جمع‌آوری شده و برای ارائه خدمات درمانی و اجتماعی، به کمپ‌های مجاز تحویل داده شدند.

وی بر تداوم این عملیات‌ها تأکید و از همکاری فعال شهروندان در گزارش موارد مشکوک و همکاری با نیروهای انتظامی در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه قدردانی کرد.

کد مطلب 6947944

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