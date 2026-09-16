محکومیت قضایی متخلف نگهداری غیرمجاز آهو در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از محکومیت قضایی فردی که یک رأس آهوی ماده را به‌صورت غیرمجاز نگهداری می‌کرد خبر داد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تهران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، پرونده فرد متخلف به اتهام نگهداری غیرمجاز یک رأس آهوی ماده در یکی از شعب دادگاه تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی گزارش مأموران، مستندات ارائه‌شده و طی مراحل قانونی، مرجع قضایی اتهام انتسابی را محرز دانست و متهم را بابت نگهداری غیرمجاز این گونه وحشی محکوم کرد.

رستگاری ادامه داد: بر اساس دادنامه صادرشده، متهم علاوه بر پرداخت ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال جزای نقدی، به پرداخت ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال بابت بهای حیوان وحشی و جبران ضرر و زیان وارده به حیات وحش در حق سازمان حفاظت محیط زیست محکوم شده است.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با تخلفات حوزه حیات وحش تصریح کرد: مقابله با نگهداری غیرمجاز گونه‌های وحشی با هدف صیانت از تنوع زیستی و جلوگیری از آسیب به سرمایه‌های طبیعی کشور با جدیت دنبال می‌شود.

رستگاری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار، صید یا نگهداری غیرمجاز گونه‌های حیات وحش، موضوع را از طریق مراجع قانونی و اداره حفاظت محیط زیست اطلاع‌رسانی کنند.