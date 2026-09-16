روایت هنرمندانه دفاع مقدس ضامن ماندگاری فرهنگ ایثار در نسل‌ جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی، زمینه معرفی ریشه‌های اعتقادی و هویتی مردم گیلان را برای نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

استاندار گیلان افزود:گیلان با وجود دور بودن از مناطق عملیاتی، در دوران دفاع مقدس سهم بسزایی در دفاع از کشور داشت و این نقش‌آفرینی، ریشه در باورهای اعتقادی مردم استان دارد.

وی با اشاره به نقش چهره‌های شاخص گیلانی در دوران دفاع مقدس گفت: گیلان در این دوران، وزیر شهید، معاون شهید، نماینده ولی‌فقیه، استاندار شهید، فرماندار شهید و فرماندهان شهید لشکر را تقدیم انقلاب و نظام کرده است که این ظرفیت ارزشمند باید به‌ درستی برای نسل‌های جدید بازگو شود.

هنر و مدرسه؛دو مسیر ماندگار برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس هستند

حق شناس با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم دفاع مقدس اظهار کرد:هفته دفاع مقدس از نظر هنری، فرصت مناسبی برای بازآفرینی ارزش‌های ایثار و شهادت است.

وی با بیان اینکه این مفاهیم باید در قالب بیان، کلام و تصویر به درستی ارائه شوند، افزود: جا دارد که برنامه‌های هنری مرتبط با این مناسبت و برنامه‌های پس از ۹ اسفند نیز با محتوای مناسب دنبال شوند تا هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، در ذهن دانش‌آموزان ماندگار شوند.

استاندار گیلان با اشاره به نقش شهید آوینی در ماندگاری روایت‌های دفاع مقدس گفت:شهید آوینی با مجموعه «روایت فتح» کاری کرد که حماسه دفاع مقدس در ذهن و دل مردم ماندگار شود.

وی افزود:شهید آوینی از هنر به‌عنوان فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس استفاده کرد و امروز نیز باید از همین ظرفیت برای آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت بهره گرفت.

حق شناس با بیان که دستگاه‌ها و نهادها باید به صورت متمرکز برای پاسداشت آیین های دفاع مقدس همت کنند، ادامه داد:در اجرای این برنامه‌ها، شکل و مناسک اهمیت دارد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، محتوا و تأثیری است که این برنامه‌ها بر جامعه و نسل جوان می‌گذارند.

وی با اشاره به ۲۲ فرزند شهید دانش آموز گیلانی دراین جنگ رمضان ودر آستانه سال تحصیلی جدید،گفت:۲۲ فرزند شهید گیلانی از فرزندان گیلان در نخستین روز سال تحصیلی باهمراهی مسئولان به مدرسه وارد می شود تا از یاد و نام این شهدا غافل نشویم.

استاندار گیلان با اشاره به سابقه دشمنی دشمنان با ملت ایران گفت: ریشه دشمنی دشمن قدیمی است و کشور ما همواره مورد تهاجم قرار داشته است.

وی افزود:باید با تبیین درست تاریخ دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، نسل‌های آینده را با واقعیت‌های این دوران آشنا کنیم و یاد و نام شهدا را برای همیشه زنده نگه داریم.