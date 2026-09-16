برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه، برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار میشود.
در این نشست، جورجیت گانیون سرپرست یوناما، گزارشی از آخرین تحولات این کشور را ارائه خواهد داد.
بررسی وضعیت «حقوق بشر و حقوق زنان، روند سیاسی فراگیر، فعالیت گروههای تروریستی و تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان» از محورهای اصلی این نشست است. اعضای شورا پیش از جلسه علنی، پشت درهای بسته نیز رایزنی خواهند کرد.
با وجود اتفاقنظر بر سر لزوم داشتن افغانستانی باثبات و عاری از تروریسم، اختلاف دیدگاههایی میان اعضا وجود دارد؛ آمریکا مدعی لزوم تمرکزبر مقابله با تروریسم و آزادی شهروندان بازداشتشده دارد، در حالی که چین و روسیه بر تعامل، کمک های اقتصادی بدون شرط و آزادسازی داراییهای بانک مرکزی تاکید میکنند.
بر اساس آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت، «نقض گسترده حقوق بشر، نبود حکومت فراگیر، فشارهای رو به رشد اقتصادی و تهدیدهای مداوم تروریستی همچنان ثبات درازمدت افغانستان را تضعیف میکند.»
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