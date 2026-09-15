سردارحسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان خمینی شهری مبنی بر سرقت بیش از یک کیلو طلاجات به ارزش 230 میلیارد ریال از منزل وی، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری 12 فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل وقوع سرقت و بررسی دقیق و تخصصی و اقدامات هوشمندانه خود نهایتاً در کمترین زمان هویت سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی او را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: با اعترافات متهم این پرونده طلاجات مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد که این اقدام سریع ماموران خرسندی و رضایت این شهروند را در پی داشت.

سردار بساطی با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی گفت: به شهروندان توصیه می کنیم از نگهداری اموال با ارزش، ارز، سکه و طلاجات بسیار زیاد در منزل خودداری و آنها را به صندوق امانات بانک ها بسپارند و در صورت لزوم حتماً آنها را در مکان های امن و دارای قفل های ضد سرقت نگهداری و ازنمایش دادن اموال در حضور دیگران حتی اقوام نزدیک خودداری کنند.