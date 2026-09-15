۳۳ هزار قلم وسیله ورزشی در مدارس لرستان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی، اظهار داشت: سلامت جسم و نشاط روحی دانشآموز، پیششرط یادگیری عمیق است، به همین دلیل امسال دولت بااعتبار ملی قابلتوجه، زیرساخت ورزشی و بهداشتی مدارس متحول شده است.
وی گفت: بر اساس برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش، یک میلیون و ۸۶۷ هزار قلم کالای ورزشی در قالب ۷۲ هزار و ۱۵۰ بسته ورزشی و بیش از ۶۸ هزار بسته کمکهای اولیه و اقلام مصرفی تهیه و توزیع شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، ادامه داد: علاوه بر این، هفت هزار قلم کالا برای تجهیز هزار اتاق بهداشت مدارس کشور خریداری شده که اعتبار این تجهیزات بالغ بر ۷۶۵ میلیارد تومان است
سهرابی با تشریح سهم لرستان از این طرح ملی، بیان داشت: در بخش تجهیزات ورزشی، ۲۳ هزار و ۳۳۲ قلم وسیله ورزشی شامل توپ و تور، توپ فوتبال، توپ والیبال، توپ بسکتبال، توپ داژبال، راکت و توپ پینگپنگ و طناب ورزشی، با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان تهیه شده است که این اقلام بر اساس دوره تحصیلی تفکیک شدهاند و بین مدارس استان که از قبل نیازسنجی شده توزیع میشوند.
وی تصریح کرد: در حوزه سلامت نیز دو هزار و ۴۴۸ قلم وسیله بهداشتی شامل کیف کمکهای اولیه، چارت بیناییسنجی، تخت معاینه و پاراوان، با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خریداری شده که بهتمامی ۲۴ شهرستان و منطقه بهعلاوه یک منطقه استثنایی ارسال و برای آغاز مهر در اختیار دانشآموزان و مدارس قرار میگیرد.
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