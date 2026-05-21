آغاز عملیات پاکسازی زباله در کمربندی شمالی ساری

بهروز اسکندرنیا در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه آغاز عملیات پاکسازی کمربندی شمالی ساری اظهار داشت: پس از تشکیل کابینه کاری استاندار، اولین اقدام مدیریت بر پسماند و حل این معضل بود. در حال حاضر کارخانه‌های کمپوست و نیروگاه زباله‌سوز ساری به حد معقولی راه‌اندازی شده و مبدأ و مرکز زباله مشخص است.

سرپرست فرمانداری ساری تصریح کرد: در کمربندی شمالی ساری با همکاری راهداری، حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری و آب منطقه‌ای و در راستای دستور استاندار، عملیات پاکسازی این محدوده که یکی از بدمنظرترین حوزه‌های شهری است، آغاز شده است.

اسکندرنیا با بیان اینکه مشکل اصلی امروز فرهنگ و رهاسازی زباله در محورها، کمربندی‌ها و کوچه‌های شهر است، گفت: اکثر نقاط استان با همین مشکل مواجه هستند. تصمیم گرفته‌ایم تمام نقاط آلوده سطح شهرستان را شناسایی، پاکسازی، جنگل‌کاری و نگهداری کنیم.

سرپرست فرمانداری ساری در ادامه با تأکید بر ارزش اقتصادی پسماند گفت: زباله به عنوان طلای کثیف امروز شرایطی دارد که مولد شود. کارخانه زباله‌سوز ساری ظرفیت بالایی در تولید برق دارد. مجموعه کمپوست بهشهر افتتاح شده، طی دو هفته آینده استاندار قول افتتاح در قائمشهر را داده‌اند و واحد نور نیز آماده بهره‌برداری است.

اسکندرنیا در پایان تصریح کرد: در یک سال آینده به قطع و یقین، زباله در مازندران به یک مرکز اقتصادی و بیزینس تبدیل خواهد شد و نقش مؤثری در اقتصاد استان، شهر و خانوار ایفا می‌کند. از مردم عزیز درخواست می‌کنم همراهی کنند تا شهر و خانه خود را پاکیزه نگه دارند.