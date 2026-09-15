به گزارش خبرگزاری مهر، مانور سراسری نظارت و پایش شبکه عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه با حضور اکیپ‌های نظارتی متشکل از نمایندگان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره بازرسی و سایر مدیریت‌های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار می‌شود.



در جریان این مانور، داروخانه‌های گیاه‌پزشکی استان مورد بازرسی و پایش قرار می‌گیرند و نحوه فعالیت آنها از نظر رعایت ضوابط فنی، ایمنی و اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، اکیپ‌های نظارتی در این مانور دو محور اصلی را دنبال می‌کنند؛ در محور نخست، انطباق واحدهای عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی با استانداردهای تأسیس، الزامات ایمنی و ضوابط مربوط به حفظ و نگهداری سموم که از سوی سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شده است، بررسی می‌شود.



در محور دوم نیز موجودی سموم در داروخانه‌های گیاه‌پزشکی به‌صورت دقیق پایش و موارد مربوط به سموم ممنوعه، قاچاق و سنواتی (تاریخ گذشته) شناسایی و در صورت مشاهده، نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام خواهد شد.



همچنین نظارت بر رعایت نرخ‌های مصوب و جلوگیری از تخلفات اقتصادی در شبکه توزیع و عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی از دیگر محورهای این مانور دو روزه است.



برگزاری این مانور تخصصی، گامی در راستای ساماندهی و شفاف‌سازی بازار نهاده‌های کشاورزی و ارتقای سلامت فرآیند تولید محصولات به شمار می‌رود.



سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تشدید نظارت بر داروخانه‌های گیاه‌پزشکی، شناسایی و حذف نهاده‌های غیرمجاز از چرخه مصرف را دنبال می‌کند تا زمینه دسترسی کشاورزان به آفت‌کش‌های استاندارد و با قیمت‌های مصوب فراهم شود؛ اقدامی که می‌تواند در ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی در استان مؤثر باشد.