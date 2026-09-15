کفشدار: کار فرهنگی خوب لزوماً در گرو تجهیزات لوکس نیست

فاطمه کفشدار، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت دفتر اکران مردمی عمار در ری اظهار کرد: پس از راهاندازی دفتر اکران مردمی عمار در شهرری و آغاز برنامهها، ایده برپایی اکرانهای میدانی در میادین شهر شکل گرفت تا از ظرفیت هنر و رسانه برای ارتباط بیشتر با نسل جوان و نوجوان استفاده شود.
وی افزود: دفتر اکران مردمی عمار در شهرستان ری در پی حمله رژیم صهیونیستی آسیب جدی دید و تخریب شد، اما پس از آن فعالیتها با استفاده از ظرفیت غرفههای بسیج و امکانات موجود ادامه پیدا کرد.
رابط اکران مردمی جشنواره عمار در شهرری ادامه داد: در ابتدا با امکانات بسیار محدود از جمله کابلهای هیئتهای مردمی، ویدئوپروژکتور حوزه بسیج و یک لپتاپ شخصی، اکران انیمیشنهای کوتاه، فیلمهای موضوعی و مناسبتی را آغاز کردیم و پس از استقبال مخاطبان، فعالیتها توسعه یافت.
کفشدار با اشاره به برپایی اکران در میدان شهید بروجردی دولتآباد گفت: در کنار نمایش فیلم، برنامههای محتوایی و تحلیلی نیز اجرا میکردیم و برای کودکان و نوجوانان مسابقه و اهدای جوایز در نظر گرفته شد تا تماشای فیلم با گفتوگو و تحلیل همراه باشد.
وی بیان کرد: پس از استقبال مردم، اکرانها به میدان نماز و سپس یکی دیگر از میادین شهرری رسید و فرهنگسرا نیز با تأمین پرده، صندلی و تجهیزات، برای توسعه این برنامهها وارد عمل شد.
رابط اکران مردمی جشنواره عمار در شهرری افزود: در ادامه با همکاری حوزههای علمیه، مساجد و پایگاههای بسیج، اکرانهای خانوادگی در قالب «سینما مسجد» نیز راهاندازی شد و این برنامهها به دیگر مناطق و حتی خارج از تهران گسترش پیدا کرد.
کفشدار با اشاره به برخی اکرانهای برگزارشده در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) گفت: پس از پیگیریهای متعدد، چهار اکران در حرم برگزار شد که یکی از آنها با حضور حدود ۵۰۰ نفر و با موضوع فوتبال مقاومت بود. همچنین اکرانهای دانشآموزی و خانوادگی دیگری نیز برگزار شد.
وی درباره بازخورد مخاطبان اظهار کرد: یکی از ویژگیهای این اکرانها، توجه به تحلیل و گفتوگو پس از نمایش فیلم است و خانوادهها و نوجوانان نیز از این شیوه استقبال کردهاند. بسیاری از مخاطبان عنوان میکردند که برای نخستین بار فیلم را با دقت بیشتری برای استخراج پیام و نکات آن تماشا کردهاند.
رابط اکران مردمی جشنواره عمار در شهرری ادامه داد: در برخی برنامهها از کودکان و نوجوانان خواسته شد درباره موضوعات مطرحشده در فیلمها تحقیق کنند و برای پاسخهای مناسب نیز جوایزی در نظر گرفته شد؛ این روش باعث مشارکت بیشتر مخاطبان در برنامهها شد.
کفشدار با اشاره به گسترش این تجربه به مناطق دیگر گفت: در نتیجه فعالیتهای انجامشده، زمینه اکران در یک روستای محروم در کرمانشاه، منطقه ۲۲ تهران و برخی مراکز فرهنگی و مذهبی نیز فراهم شد و همچنان درخواستهایی برای برگزاری اکران در نقاط مختلف وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تجربه این مسیر نشان داد که کار فرهنگی خوب لزوماً در گروی تجهیزات لوکس و آماده نیست و گاهی از دل کمبود امکانات، اتفاقات و برکات بزرگی شکل میگیرد.
رابط اکران مردمی جشنواره عمار در شهرری تأکید کرد: نباید با چند بار «نه» شنیدن از ادامه فعالیت ناامید شد؛ برای برگزاری اکران در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) نیز ۷ الی ۸ بار پیگیری انجام دادیم تا در نهایت این امکان فراهم شد.
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