بیشترین شهدای چهارمحال و بختیاری بین ۱۹ تا ۲۵سال هستند

فیروزه صفی‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقدامات مرکز اسناد حفظ آثار سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) اظهار کرد: حدود یک سال و هفت تا هشت ماه است که در مرکز حفظ آثار مشغول ثبت و ساماندهی آثار شهدا هستم و این آثار در چند مرحله جمع‌آوری، ثبت و در سامانه بارگذاری شده‌اند.

وی افزود: در مرحله نخست، شهدای دوران دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفتند و آثار مربوط به این شهدا در چهار بخش فیلم، صوت، عکس و سند ثبت و بارگذاری شد.

مسئول مرکز اسناد حفظ آثار سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) ادامه داد: در مراحل بعد، اسناد و آثار مربوط به شهدای پس از قطعنامه ۵۹۸، شهدای منا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت، شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، جنگ هرمز و همچنین شهدای حوادث دی‌ماه در سامانه ثبت و ساماندهی شدند.

صفی‌خانی با اشاره به ثبت اطلاعات حدود ۲ هزار و ۶۱۷ شهید در سامانه تصریح کرد: با اضافه شدن ۱۵۰ شهید گمنامی که در استان مدفون هستند، مجموع شهدای ثبت‌شده در این مجموعه به حدود ۲ هزار و ۷۵۰ شهید می‌رسد.

وی با بیان اینکه اطلاعات شهدا از ابعاد مختلف دسته‌بندی شده است، گفت: یکی از این دسته‌بندی‌ها بر اساس سن شهداست که بیشترین آمار مربوط به شهدای ۱۹ تا ۲۵ ساله است. حتی در میان شهدای حوادث و جنگ‌های اخیر نیز بخش قابل توجهی از شهدا در همین بازه سنی، یعنی ۱۸ تا ۲۵ سال، قرار دارند.

مسئول مرکز اسناد حفظ آثار سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) خاطرنشان کرد: شهدا همچنین در ۲۰ قشر مختلف دسته‌بندی شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به شهدای دانش‌آموز، فرهنگی، اصناف و کارگری و شهدای جامعه زنان اشاره کرد.

صفی‌خانی با اشاره به شهدای زن ثبت‌شده در سامانه گفت: استان دارای ۱۶ شهید زن است و همچنین ۱۳ شهید زن منتسب به استان داریم که تعدادی از آنان در استان خوزستان مدفون هستند، اما به دلیل ثبت کد ملی آنان در استان، اطلاعاتشان در سامانه استان ثبت شده است.

وی همچنین به دسته‌بندی شهدا بر اساس مسئولیت و جایگاه آنان اشاره کرد و افزود: در این مجموعه ۵۹ شهید سردار، ۸ شهید امیر، ۱۱ شهید سرافراز و ۴۷ شهید فرمانده ثبت شده‌اند و اطلاعات آنان بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در سامانه گنجینه ۸ به ثبت رسیده است.

مسئول مرکز اسناد حفظ آثار سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) در ادامه با اشاره به تفکیک شهدای استان بر اساس عملیات‌های دوران دفاع مقدس اظهار کرد: بیشترین شهدای استان در عملیات‌هایی همچون فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان، کربلای ۴، کربلای ۵، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر ۴، خیبر، بدر، والفجر ۸، مجنون و والفجر ۱۰ حضور داشته‌اند و البته شهدای استان در سایر عملیات‌ها نیز حضور و نقش‌آفرینی داشته‌اند.

وی با اشاره به برخی شهدای شاخص استان گفت: شهید زال یوسف‌پور از جمله شهدای شاخصی است که در آزادسازی خرمشهر و در کنار شهید محمد جهان‌آرا نقش مهمی داشت. همچنین شهید عرب مارکده از جمله شهدایی است که در عملیات‌های مختلف حضور و نقش مؤثری داشته است.

صفی‌خانی افزود: شهید ارسلان حبیبی نیز از شهدای شاخص استان است که به سه زبان خارجی مسلط بود و به عنوان معاون اطلاعات عملیات لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) فعالیت می‌کرد.

وی با اشاره به دیگر شهدای شاخص استان گفت: شهید الیاس ارجمند، شهید ظفر خالدی که از شهدای کم‌سن‌وسال و شاخص است و پیکر او پس از ۱۷ سال در حالی که در آغوش برادرش قرار داشت پیدا شد، از دیگر شهدای شاخص استان هستند.

مسئول مرکز اسناد حفظ آثار سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) ادامه داد: همچنین شهیده الهه نقی‌زاده کوچکترین شهید بمباران هوایی بوده است.

صفی‌خانی با اشاره به شهدای مدافع حرم و مدافع سلامت استان گفت: شهید محمد عسکری به عنوان نخستین شهید مدافع حرم استان و شهید محمدحسن قاسمی به عنوان نخستین شهید مدافع سلامت استان شناخته می‌شوند. همچنین شهید احمد قاسمی کرانی نخستین شهید مهندسی استان است و شهید منصور عباسی نیز به عنوان مسن‌ترین شهید مدافع حرم استان شناخته می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه همه شهدا برای جامعه الگو، سرمشق و اسوه زندگی هستند، یاد و خاطره شهید غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج مستضعفین و از شهدای شاخص استان را گرامی داشت و گفت: شهید سلیمانی در تیپ ۴۴ قمر بنی‌هاشم(ع) و سپس در سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان فعالیت داشت و توجه ویژه‌ای به بسیج عشایری داشت.