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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

افزایش تردد در محورهای هرمزگان همزمان با پایان تعطیلات تابستانی

افزایش تردد در محورهای هرمزگان همزمان با پایان تعطیلات تابستانی

بندرعباس - رئیس پلیس راه هرمزگان از افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان همزمان با سفرهای پایانی شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: با توجه به سفرهای پایانی شهریورماه و محدود بودن فرصت باقی‌مانده تا پایان تعطیلات تابستانی تردد در سطح راه‌های استان و کشور افزایش یافته است.

وی افزود: بسیاری از هموطنان با هدف سفر یا بازگشت از مناطق گردشگری در محورهای مواصلاتی استان در حال تردد هستند و تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم با هماهنگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و اداره کل راهداری استان برای فراهم کردن شرایط مناسب و ایمن تردد انجام شده است.

رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به هشدارهای هواشناسی از مسافران خواست توصیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

حق‌پرست، تصریح کرد: توصیه اکید پلیس این است که هموطنان پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یا شماره ۱۲۰ پلیس راهور آخرین وضعیت راه‌های استان و کشور را بررسی و سپس برای سفر اقدام کنند.

وی همچنین بر اهمیت استفاده صحیح از چراغ راهنما در هنگام رانندگی تأکید کرد و گفت: یک اصل مهم در رانندگی، «خوب دیدن و خوب دیده شدن» است.

رئیس پلیس راه هرمزگان، ادامه داد: خوب دیدن و خوب دیده شدن در رانندگی می‌تواند از وقوع تصادفات جلوگیری کند، راننده باید به خوبی شرایط و رفتار سایر رانندگان را مشاهده کند و دیگران نیز باید بدانند راننده چه اقدامی قصد دارد انجام دهد.

حق‌پرست، خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از چراغ راهنما هنگام توقف، گردش، سبقت و سایر اقدامات رانندگی باعث می‌شود سایر رانندگان از حضور و قصد راننده مطلع شوند و در نتیجه احتمال وقوع تصادفات کاهش یابد.

کد مطلب 6948710

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