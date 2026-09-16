افزایش تردد در محورهای هرمزگان همزمان با پایان تعطیلات تابستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: با توجه به سفرهای پایانی شهریورماه و محدود بودن فرصت باقی‌مانده تا پایان تعطیلات تابستانی تردد در سطح راه‌های استان و کشور افزایش یافته است.

وی افزود: بسیاری از هموطنان با هدف سفر یا بازگشت از مناطق گردشگری در محورهای مواصلاتی استان در حال تردد هستند و تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم با هماهنگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و اداره کل راهداری استان برای فراهم کردن شرایط مناسب و ایمن تردد انجام شده است.

رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به هشدارهای هواشناسی از مسافران خواست توصیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

حق‌پرست، تصریح کرد: توصیه اکید پلیس این است که هموطنان پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یا شماره ۱۲۰ پلیس راهور آخرین وضعیت راه‌های استان و کشور را بررسی و سپس برای سفر اقدام کنند.

وی همچنین بر اهمیت استفاده صحیح از چراغ راهنما در هنگام رانندگی تأکید کرد و گفت: یک اصل مهم در رانندگی، «خوب دیدن و خوب دیده شدن» است.

رئیس پلیس راه هرمزگان، ادامه داد: خوب دیدن و خوب دیده شدن در رانندگی می‌تواند از وقوع تصادفات جلوگیری کند، راننده باید به خوبی شرایط و رفتار سایر رانندگان را مشاهده کند و دیگران نیز باید بدانند راننده چه اقدامی قصد دارد انجام دهد.

حق‌پرست، خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از چراغ راهنما هنگام توقف، گردش، سبقت و سایر اقدامات رانندگی باعث می‌شود سایر رانندگان از حضور و قصد راننده مطلع شوند و در نتیجه احتمال وقوع تصادفات کاهش یابد.