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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

سرمایه‌گذاری در پیشگیری، هزینه مقابله با جرم را کاهش می‌دهد

سرمایه‌گذاری در پیشگیری، هزینه مقابله با جرم را کاهش می‌دهد

آبیک- فرماندار شهرستان آبیک گفت: سرمایه‌گذاری در آموزش، اصلاح الگوهای رفتاری و ایجاد زمینه‌های تفریحی، فرهنگی و ورزشی برای جوانان می‌تواند هزینه‌های مقابله با جرایم را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آبیک، با تأکید بر نقش پیشگیری در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار کرد: پیشگیری می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم جلوگیری کند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری، آموزش و تغییر الگوی رفتاری در کنار فراهم کردن زمینه‌های مناسب تفریحی، فرهنگی و ورزشی برای جوانان و پاسخگویی به نیازهای این قشر، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین در مرحله مقابله با جرایم جلوگیری کند.

فرماندار آبیک تأکید کرد: توجه جدی به پیشگیری و تقویت زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی، مسیر جامعه را به سمت پویایی، رشد و اخلاق‌مداری هدایت می‌کند.

کد مطلب 6948745

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