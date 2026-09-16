به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آبیک، با تأکید بر نقش پیشگیری در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار کرد: پیشگیری می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم جلوگیری کند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری، آموزش و تغییر الگوی رفتاری در کنار فراهم کردن زمینه‌های مناسب تفریحی، فرهنگی و ورزشی برای جوانان و پاسخگویی به نیازهای این قشر، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین در مرحله مقابله با جرایم جلوگیری کند.

فرماندار آبیک تأکید کرد: توجه جدی به پیشگیری و تقویت زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی، مسیر جامعه را به سمت پویایی، رشد و اخلاق‌مداری هدایت می‌کند.

