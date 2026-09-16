به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بیدخام در آیین دانش‌آموختگی دانشجومعلمان ورودی دانشگاه فرهنگیان، معلمی را فراتر از یک شغل و از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور دانست و اظهار کرد: جایگاه معلمی در جامعه، مسئولیتی مهم در قبال تربیت و آینده نسل جدید بر دوش جامعه فرهنگیان قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نتایج پیمایش‌های ملی درباره اعتماد عمومی افزود: معلمان و استادان دانشگاه همچنان از مورد اعتمادترین اقشار جامعه هستند و مردم فرزندان خود را با اعتماد به مدرسه و معلم به نظام آموزشی می‌سپارند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قزوین با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت این اعتماد تصریح کرد: این اعتماد عمومی سرمایه‌ای ارزشمند است و فرهنگیان باید نسبت به مسئولیتی که در قبال تربیت نسل آینده دارند، توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به نقش بانوان معلم در تربیت نسل جدید ادامه داد: نسل امروز بیش از گذشته با فضای مجازی و حجم گسترده‌ای از اطلاعات مواجه است و بانوان معلم می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تربیتی و برقراری ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان، در تربیت، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

بیدخام در پایان خاطرنشان کرد: آینده ایران از کلاس‌های درس آغاز می‌شود و هر معلم می‌تواند با آموزش، اخلاق، امید و مسئولیت‌پذیری، سهمی ماندگار در ساختن نسل آینده ایران اسلامی داشته باشد.