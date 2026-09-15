کاهش ۳۵ درصدی تصادفات فوتی و جرحی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور در نشست شورای ترافیک استان هرمزگان، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش ۳۵ درصدی تصادفات فوتی و جرحی در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودهایم.
وی افزود: کاهش این آمار نشاندهنده عملکرد مناسب شورای ترافیک استان و مجموعه دستگاههای متولی حوزه حملونقل و ترافیک است که با راهبری استاندار هرمزگان و فرمانداران شهرستانها، شورای ترافیک و عوامل پلیس راه و پلیس راهور در راستای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ترافیکی فعالیت میکنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: مصوبات شورای ترافیک با جدیت پیگیری و بخش قابل توجهی از آنها اجرایی میشود و اجرای این مصوبات نقش مؤثری در کاهش تصادفات فوتی و جرحی در سطح استان داشته است.
صادقیپور با تأکید بر اهمیت همکاری بین دستگاههای مختلف در حوزه ترافیک، گفت: شورای ترافیک محل هماهنگی و همکاری تمامی دستگاههایی است که در حوزه حملونقل و ترافیک مسئولیت دارند و کاهش آمار تصادفات نیز حاصل تلاش و همکاری مجموعه این دستگاهها در سطح استان است.
وی با اشاره به در پیش بودن بازگشایی مدارس بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، یکی از اولویتهای اصلی شورای ترافیک در مهرماه، برنامهریزی برای بازگشایی ایمن مدارس است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: ایمنی دانشآموزان در زمان بازگشایی مدارس، مهمترین اولویت حوزه حملونقل و ترافیک استان است و دستگاههای مسئول باید تمهیدات لازم را برای تردد ایمن دانشآموزان و مدیریت ترافیک در اطراف مدارس اتخاذ کنند.
وی تاکید کرد: مباحث مرتبط با سرویس مدارس و ایاب و ذهاب دانش آموزان نیز باید با جدیت و حساسیت طبق دستورالعملهای وزارت کشور دنبال شود تا رضایت والدین و دانش آموزان تأمین شود.
صادقی پور خاطرنشان کرد: همه ظرفیتها باید برای بازگشایی مدارس و جلوگیری از ایجاد چالش و گرههای ترافیکی در سراسر استان و به ویژه بندرعباس با کار گرفته شود و همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و پلیس راهور ایجاد شود.
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