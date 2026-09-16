۴۳ درصد مراجعان اورژانس بیمارستان بهشتی کاشان ناشی از تصادفات هستند

سیدعلی ناظم‌رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماران ترومایی ناشی از تصادف، نزاع و حوادث کار پس از مراجعه به اورژانس، بر اساس نوع آسیب در بخش‌های مختلف از جمله ارتوپدی، جراحی، اورولوژی و مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند.

وی افزود: بیماران ترومایی که به صورت سرپایی درمان و در مدت کوتاهی ترخیص می‌شوند، برای پیگیری امور حقوقی به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند، اما در مورد بیماران بستری، برای ثبت صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، گواهی اولیه پزشکی قانونی در پرونده بیمار ثبت می‌شود.

متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز کرد: در صورت وقوع تصادف یا حادثه، مصدومان نباید با خودروی شخصی جابه‌جا شوند و لازم است با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود؛ زیرا جابه‌جایی نامناسب ممکن است موجب تشدید آسیب‌های نخاعی و سایر صدمات شود و همچنین برای پیگیری‌های بیمه‌ای و حقوقی نیز مشکل ایجاد کند.

وی استفاده از کمربند ایمنی، کلاه ایمنی و رعایت سرعت مطمئنه را سه عامل مهم در کاهش شدت صدمات ناشی از تصادفات دانست و گفت: استفاده از کلاه ایمنی می‌تواند تا ۸۰ درصد از صدمات سر و مغز پیشگیری کند و بستن کمربند ایمنی نیز نقش قابل توجهی در کاهش مرگ‌ومیر سرنشینان دارد.

ناظمی رضوی با اشاره به اینکه تصادفات از مهم‌ترین عوامل مرگ در افراد زیر ۴۰ سال محسوب می‌شود، افزود: کاهش سرعت، پرهیز از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رعایت اصول ایمنی باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی همچنین بر اهمیت معاینات سلامت رانندگان تأکید کرد و گفت: رانندگان حرفه‌ای و وسایل نقلیه سنگین باید به صورت دوره‌ای تحت معاینات پزشکی، بینایی، شنوایی و عصبی قرار گیرند و سلامت آنان برای ادامه فعالیت بررسی شود.

متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها دانشگاه علوم پزشکی کاشان درباره رانندگی افراد دارای سابقه جراحی ستون فقرات نیز اظهار کرد: این افراد در صورت نداشتن عوارض جدی می‌توانند رانندگی کنند، اما باید از رانندگی طولانی‌مدت پرهیز کرده و در مسیرهای طولانی توقف‌های منظم داشته باشند.

وی در پایان گفت: سرعت بالا، نبستن کمربند ایمنی، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی از عوامل مهم بروز صدمات شدید و مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات است و رعایت این موارد می‌تواند از بسیاری از حوادث و معلولیت‌های ناشی از آن پیشگیری کند.