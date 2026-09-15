بسنت مدعی مذاکره محرمانه با چین درباره ایران شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون بلومبرگ، اسکات بسنت وزیر خزانه‌ داری آمریکا امروز سه شنبه در نشست استماع کنگره در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: امارات اعلام کرده است که معاملات مالی و تجاری را با ایران متوقف کرده است. یکی از معاونین من آنجا حضور دارد و بحث‌ های خیلی خوبی با نظام مالی آنها داشته است.

وزیر خزانه‌ داری آمریکا ادامه داد: همانطور که می‌ دانید ۲ هفته پیش شعبه‌ های یک بانک مصری را در دبی تحریم کردیم. این بانک بیش از ۱.۸ میلیارد دلار را در سال ۲۰۲۵ به ایران منتقل کرد.

اسکات بسنت اضافه کرد: درباره چین باید بگویم که مذاکرات محرمانه خوبی درباره روابط مالی شان با ایران آنها داشته‌ایم و این رایزنی‌ها را در پایان این هفته (به وقت محلی) ادامه خواهیم داد. با همتای چینی خود دیدار خواهم کرد و مطمئنم که ین رایزنی‌ها ادامه خواهد داشت.

در این هنگام فریادهای اعتراضی مخالفان جم افروزی دولت ترامپ علیه ایران و کوبا بلند شد و در چند نوبت سخنان وزیر خزانه‌داری آمریکا را حین ارائه گزارش متوقف کرد.

یکی از معترضان با در دست داشتن نوشته ای با صدای بلند خطاب به اسکات بسنت وزیر خزانه‌ داری آمریکا فریاد می زد: تو جنایت کار جنگی هستی. تحریم ایران را متوقف کنید.

پس از ازسرگیری سخنان بسنت، خانم معترض دیگری همراه با دست نوشته دیگری که بر آن نوشته بود، «تحریم ها کوبایی ها را می کشد»، بلند فریاد می زد: تحریم های شما میلیون ها زن و کودک را به قتل می رساند.

پس از اخراج معترضان از محل نشست که حکایت از آزادی بیان به سبک آمریکا دارد، وی که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را این گونه توجیه کند: اقتصاد آن ها با مشکل مواجه شده است. پول آن ها دچار افت شده است. این روزها ایرانیان ۳ تا ۴ ساعت در صف بنزین منتظر می‌مانند!