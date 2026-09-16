به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه چین تاکید کرد که تداوم درگیری میان ایران و آمریکا به نفع هیچ کدام نیست.

وی اضافه کرد: ما از دو طرف می خواهیم برای بازسازی چارچوب مذاکرات بر اساس یک توافق دائمی اقدام کنند.

لازم به ذکر است سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دقایقی قبل وارد پکن شد و با وزیر خارجه چین دیدار کرد.

روز گذشته نیز گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه گفت پکن «در حال پیگیری وضعیت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس» است.

او افزود: امیدواریم طرف‌های مربوطه اختلافات خود را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند.