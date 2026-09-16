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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴

موضع‌گیری چین درباره جنگ در منطقه

موضع‌گیری چین درباره جنگ در منطقه

وزیر خارجه چین در خصوص جنگ آمریکا علیه ایران موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه چین تاکید کرد که تداوم درگیری میان ایران و آمریکا به نفع هیچ کدام نیست.

وی اضافه کرد: ما از دو طرف می خواهیم برای بازسازی چارچوب مذاکرات بر اساس یک توافق دائمی اقدام کنند.

لازم به ذکر است سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دقایقی قبل وارد پکن شد و با وزیر خارجه چین دیدار کرد.

روز گذشته نیز گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه گفت پکن «در حال پیگیری وضعیت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس» است.

او افزود: امیدواریم طرف‌های مربوطه اختلافات خود را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند.

کد مطلب 6948618

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