به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در گفتگو و با برنامه رادیویی سلام صبح بخیر رادیو ایران، با اشاره به تخریب اخیر یکی از کاروانسراهای تاریخی استان، اظهار کرد: متأسفانه این اقدام بدون هیچ‌گونه هماهنگی یا اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته و به‌وضوح با انگیزه تأمین منافع اقتصادی شخصی انجام شده است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه آثار تاریخی متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است، افزود: این اقدام مایه تأثر و تعصب همه دلسوزان میراث فرهنگی است. با این حال، با ورود به‌موقع دستگاه قضایی، عملیات تخریب متوقف شده و وزارت میراث‌فرهنگی نیز متولیان این پروژه را مکلف کرده است تا بنای تخریب‌شده را دقیقاً به شکل اولیه و به صورت «عین‌به‌عین» بازسازی و احیا کنند.

وی تصریح کرد: به فرماندار و مدیرکل میراث‌فرهنگی استان دستور اکید داده‌ام که با جدیت تمام پیگیر این پرونده باشند تا از ضایع شدن حق مردم جلوگیری شود.

مظفری با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفظ ابنیه تاریخی، از خیرین و فعالان این حوزه درخواست کرد تا با الگوگیری از فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، برای احیا و مرمت آثار تاریخی نیز پای کار بیایند. استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که با همت مسئولان و مردم، این فرصت‌ها به پشتوانه‌ای برای توسعه تمدنی و فرهنگی کشور تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به مطالبه‌گری درباره لزوم برخورد با عاملان این تخلف و شفاف‌سازی در این زمینه، ضمن تأیید ضرورت پاسخگویی به افکار عمومی، گفت: به‌عنوان خادم مردم، پیگیری‌های لازم را از طریق مراجع قانونی انجام خواهیم داد تا مسببان این اقدام به سزای عمل خود برسند. قول می‌دهم نتیجه این پیگیری‌ها و اقدامات قانونی را ظرف یک تا دو هفته آینده به استحضار مردم شریف ایران برسانیم.

وی ضمن ادای احترام به ساحت مقدس حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، میراث فرهنگی کشور را گنجینه‌ای دانست که حفظ آن برای نسل‌های آینده یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.