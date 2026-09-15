بازدید نماینده ویژه وزیر میراث فرهنگی از بنای تاریخی تخریب شده سبزوار

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیای میراث فرهنگی، معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و مسوولان شهرستان سبزوار حضور داشتند.

این بازدید به منظور پیگیری آخرین وضعیت تخریب این بنای تاریخی بود تا در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ شود.

این هیئت به دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتباط با تخریب کاروانسرای سبزوار و بررسی دقیق موضوع به این منطقه اعزام شده بودند.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث فرهنگی، معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه بازدید از کاروانسرای تخریب‌شده تومانیان در سبزوار به خبرنگاران گفت: اتفاق تلخ چند روز اخیر در تخریب این بنا که نقش پررنگی در حافظه تاریخی شهر سبزوار داشته و متعلق به دوره پهلوی اول بود به دلیل سهل‌انگاری به هیچ‌وجه زیبنده مسوولان شهری با پیشینه تاریخی و فرهنگی سبزوار نبوده و نیست.

ایزدی از طرح شکایت اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی علیه افراد دخیل در این تخریب خبر داد و گفت: پیگیری‌های قانونی در این زمینه در حال انجام است.

وی با تاکید بر ضرورت احیای مجدد این بنا ابراز امیدواری کرد با پیگیری وزیر و مدیرکل میراث فرهنگی استان کاروانسرای تومانیان در اسرع وقت به وضعیت مناسبی برای احیا برسد.