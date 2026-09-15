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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

دستگیری ۳۸ ازادل و اوباش در شاهرود؛ متهمان سابقه‌دار بودند

دستگیری ۳۸ ازادل و اوباش در شاهرود؛ متهمان سابقه‌دار بودند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری ۳۸ نفر از اراذل و اوباش در راستای پاسخ به مطالبات مردمی برای برخورد با هنجار شکن‌ها خبر داد و گفت: این متهمان همگی از افراد سابقه‌دار بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار کرد: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با هدف برخورد با هنجار شکن ها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: رویکرد این طرح برخورد با بر هم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی و پاسخ به مطالبات شهروندان برای ایجاد آرامش و امنیت در شهر بوده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به رصد اطلاعاتی و مستمر افراد باسابقه، اذعان داشت: در این طرح ۳۸ نفر از اراذل و اوباش عامل ناامنی و برهم زدن نظم عمومی شناسایی و دستگیر شدند.

شائینی اضافه کرد: برخورد با اراذل و اوباش صرفا به اقدامات انتظامی محدود نیست و استمرار رصد اطلاعاتی و اجرای طرح های پیشگیرانه و مقابله ای، با هدف افزایش احساس امنیت و ارتقا آرامش عمومی در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: از شهروندان در خواست داریم هر گونه موارد مشکوک را حتما اطلاع دهند تا موضوع توسط نیروی انتظامی پیگیری شود.

کد مطلب 6948261

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