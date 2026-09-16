حکمرانی مسئولانه در فضای مجازی موتور محرک پیشرفت اجتماعی مرکزی است

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه چهارشنبه شب در نخستین رویداد بلاگری ایرانیوم استان مرکزی در کافه نوشاندیش ساختمان ماهور اراک، اظهار کرد: فضای مجازی در زندگی مردم نقش برجسته ای دارد و دامنه استفاده از آن روزبهروز در حال گسترش است، از این رو نگاه به این فضا نباید صرفاً به یک شبکه اجتماعی خاص مانند اینستاگرام محدود شود.
وی با بیان اینکه فضای مجازی همچون هر ابزار دیگری دارای فرصتها و تهدیدهای همزمان است، افزود: شناخت درست ظرفیتها و آسیبهای این فضا میتواند به جامعه کمک کند تا از امکانات آن در مسیر صحیح استفاده کند.
استاندار مرکزی شناخت جریانهای فعال و نوع محتوای تولیدشده در فضای مجازی را ضروری دانست و گفت: همانطور که یک تیم ورزشی پیش از مسابقه درباره توانمندی و شیوه بازی حریف مطالعه میکند، در فضای مجازی نیز باید جریانهای تولیدکننده محتوا، نوع فعالیت آنها و اهدافی که دنبال میکنند، شناخته شود.
زندیهوکیلی ادامه داد: فضای مجازی میتواند ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند، اما استفاده از این ظرفیتها مستلزم توجه همزمان به تهدیدها و آسیبهای احتمالی است.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم نسبت به فضای مجازی بیان کرد: رئیسجمهور بر بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی این فضا تأکید دارد و معتقد است در صورت استفاده صحیح، منافع فضای مجازی میتواند بر آسیبهای آن غلبه داشته باشد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: برای تحقق این هدف، ساماندهی و افزایش مسئولیتپذیری در فضای مجازی ضروری است و هر اندازه این فضا مسئولانهتر اداره شود، زمینه برای کاهش محدودیتها و استفاده آزادتر از ظرفیتهای آن نیز فراهمتر خواهد شد.
زندیهوکیلی با اشاره به برخی پیامدهای منفی فضای مجازی گفت: گاهی انتشار محتوای نادرست موجب تأثیرگذاری بر جوانان، آسیب به منافع اقتصادی و اجتماعی و حتی ایجاد تهدیدهای امنیتی شده است بنابراین تصمیمگیری درباره این حوزه باید با در نظر گرفتن همه ابعاد آن انجام شود.
وی بر ضرورت افزایش حضور جوانان در عرصههای اجتماعی و اجرایی تأکید کرد و افزود: جوانان در مقاطع مهم تاریخی کشور از جمله انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نقش مؤثری داشتند و بسیاری از فرماندهان و نیروهای اثرگذار آن دوره از میان جوانان بودند، بنابراین باید امکان حضور و مشارکت مؤثر این قشر در عرصههای مختلف فراهم شود.
استاندار مرکزی بیتفاوتی بخشی از جوانان نسبت به مسائل پیرامون را یکی از دغدغههای جدی دانست و اظهار کرد: جامعه از خانواده آغاز میشود و به محله، شهر، استان و کشور گسترش پیدا میکند و لازم است جوانان نسبت به مسائل اجتماعی پیرامون خود احساس مسئولیت و دغدغه داشته باشند.
زندیهوکیلی با اشاره به ارتباط نزدیک فضای مجازی و واقعیت اجتماعی جامعه گفت: بسیاری از مسائل و دیدگاههایی که افراد در فضای واقعی به دلیل برخی ملاحظات بیان نمیکنند، در فضای مجازی مطرح میشود و هرچه فاصله میان واقعیت جامعه و محتوای مطرحشده در فضای مجازی کمتر باشد، شناخت دقیقتری از مسائل و مطالبات مردم به دست خواهد آمد.
وی مسئولیت اجتماعی فعالان فضای مجازی را مورد تأکید قرار داد و افزود: امروز میزان اثرگذاری فضای مجازی در بسیاری از موارد از فضای واقعی بیشتر شده و انتشار یک مطلب میتواند بر تصمیمها، افکار عمومی، زندگی افراد و حتی روند اجرای طرحهای یک شهر یا استان تأثیر بگذارد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: فعالان فضای مجازی باید پیش از انتشار هر محتوا، آثار و تبعات آن را در نظر بگیرند؛ چراکه یک خبر نادرست میتواند به آبروی فردی آسیب وارد کند، خانوادهای را تحت تأثیر قرار دهد یا حتی اجرای یک طرح عمومی را با مشکل مواجه سازد.
زندیهوکیلی ادامه داد: همانگونه که افراد در جامعه واقعی نسبت به رفتار خود و رعایت حقوق دیگران مسئولیت دارند، در فضای مجازی نیز باید نسبت به مطالبی که منتشر میکنند پاسخگو و مسئولیتپذیر باشند و نباید هر محتوایی صرفاً با هدف افزایش تعداد دنبالکنندگان منتشر شود.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به صحت اطلاعات در فضای مجازی گفت: افراد با تخصصها و دیدگاههای مختلف در این فضا فعالیت میکنند و ممکن است فردی با ظاهری قابل اعتماد، اطلاعات نادرستی در حوزههایی مانند سلامت، اقتصاد یا سایر موضوعات ارائه کند؛ بنابراین هم تولیدکنندگان محتوا و هم مخاطبان باید نسبت به صحت و اعتبار اطلاعات حساس باشند.
استاندار مرکزی همچنین بر استفاده از ظرفیت بلاگرها و فعالان فضای مجازی برای بیان مسائل و مطالبات اجتماعی تأکید کرد و گفت: طرح مشکلات شهری، مسائل اجرایی، موضوعات زیستمحیطی و عمرانی و همچنین نقد عملکرد دستگاهها میتواند از کارکردهای مثبت فضای مجازی باشد.
زندیهوکیلی افزود: این نقدها در برخی موارد میتواند به دستگاههای اجرایی و مسئولان برای شناسایی بهتر مشکلات کمک کند و زمینه اصلاح برخی امور را فراهم آورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور و استان مرکزی اظهار کرد: با وجود دشواریهای موجود، در برخی شاخصها اقدامات و توفیقات قابل توجهی در استان رقم خورده که توسعه نیروگاههای خورشیدی یکی از نمونههای آن است.
استاندار مرکزی گفت: در حوزه انرژی خورشیدی اقدامات گستردهای در استان انجام شده و ظرفیت قابل توجهی به شبکه تحویل داده شده است؛ بهگونهای که از نظر سرعت اجرای طرحها و میزان سرمایهگذاری، روندی کمنظیر در استان شکل گرفته است.
زندیهوکیلی اظهار کرد: در سالهای گذشته همواره بر توسعه انرژیهای پاک و افزایش سرعت اجرای طرحهای این حوزه تأکید داشتهام و امروز بخشی از این هدف در استان مرکزی در حال تحقق است.
وی بر ضرورت تقویت امید اجتماعی تأکید کرد و گفت: نباید روح ناامیدی را ابتدا در خودمان و سپس در میان جوانان و جامعه گسترش دهیم در شرایط دشوار نیز باید با نگاهی واقعبینانه و امیدوارانه برای توسعه و پیشرفت کشور تلاش کرد.
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