اجرای ۲۱۲ طرح گردشگری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت تقویت سرمایهگذاری در بخش گردشگری، اظهار کرد: تأمین تسهیلات و حمایتهای مالی از فعالان این حوزه، نقش مؤثری در تکمیل زیرساختها، تجهیز واحدها و آغاز بهرهبرداری از طرحهای گردشگری دارد.
وی افزود: در همین راستا، ۱۸۹ طرح گردشگری به بانکهای عامل معرفی شدهاند که مجموع اعتبار مورد نیاز آنها ۴۷ میلیارد تومان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران ادامه داد: تاکنون ۹۸ طرح از مجموع طرحهای معرفیشده موفق به دریافت تسهیلات به ارزش ۲۶ میلیارد تومان شدهاند و برآورد میشود با اجرای این طرحها حدود ۱۵۰ فرصت شغلی در استان ایجاد شود.
ایزدی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از طرحهای معرفیشده در مرحله تجهیز و راهاندازی قرار دارند، تصریح کرد: پرداخت تسهیلات به این طرحها با هدف تسریع در تکمیل فرآیند اجرایی و فراهم کردن زمینه بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود انجام میشود.
وی همچنین به اعتبارات اختصاصیافته از محل سفر استانی رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز ۶ طرح با مجموع اعتبار ۸۵۵ میلیارد تومان برای دریافت منابع مالی معرفی شدهاند.
ایزدی افزود: پیشبینی میشود اجرای این ۶ طرح، زمینه ایجاد ۶۰۵ فرصت شغلی جدید را در حوزه گردشگری مازندران فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، حمایت از سرمایهگذاران، تسریع در روند پرداخت تسهیلات و هدایت منابع به سمت طرحهای دارای ظرفیت اشتغالزایی و جذب گردشگر را از اولویتهای این ادارهکل دانست و گفت: تقویت زیرساختهای گردشگری و حمایت از طرحهای سرمایهگذاری میتواند به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در استان منجر شود.
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