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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

اجرای ۲۱۲ طرح گردشگری در مازندران

اجرای ۲۱۲ طرح گردشگری در مازندران

ساری- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از اختصاص و معرفی یک هزار و ۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۲۱۲ طرح گردشگری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، اظهار کرد: تأمین تسهیلات و حمایت‌های مالی از فعالان این حوزه، نقش مؤثری در تکمیل زیرساخت‌ها، تجهیز واحدها و آغاز بهره‌برداری از طرح‌های گردشگری دارد.

وی افزود: در همین راستا، ۱۸۹ طرح گردشگری به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که مجموع اعتبار مورد نیاز آنها ۴۷ میلیارد تومان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران ادامه داد: تاکنون ۹۸ طرح از مجموع طرح‌های معرفی‌شده موفق به دریافت تسهیلات به ارزش ۲۶ میلیارد تومان شده‌اند و برآورد می‌شود با اجرای این طرح‌ها حدود ۱۵۰ فرصت شغلی در استان ایجاد شود.

ایزدی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از طرح‌های معرفی‌شده در مرحله تجهیز و راه‌اندازی قرار دارند، تصریح کرد: پرداخت تسهیلات به این طرح‌ها با هدف تسریع در تکمیل فرآیند اجرایی و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود انجام می‌شود.

وی همچنین به اعتبارات اختصاص‌یافته از محل سفر استانی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز ۶ طرح با مجموع اعتبار ۸۵۵ میلیارد تومان برای دریافت منابع مالی معرفی شده‌اند.

ایزدی افزود: پیش‌بینی می‌شود اجرای این ۶ طرح، زمینه ایجاد ۶۰۵ فرصت شغلی جدید را در حوزه گردشگری مازندران فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، حمایت از سرمایه‌گذاران، تسریع در روند پرداخت تسهیلات و هدایت منابع به سمت طرح‌های دارای ظرفیت اشتغال‌زایی و جذب گردشگر را از اولویت‌های این اداره‌کل دانست و گفت: تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در استان منجر شود.

کد مطلب 6948272

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