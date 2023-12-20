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۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

مجوز ساخت ۱۴ تاسیسات گردشگری در مازندران صادر شد

مجوز ساخت ۱۴ تاسیسات گردشگری در مازندران صادر شد

ساری- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: مجوز ایجاد ۱۴ تاسیسات گردشگری با سرمایه گذاری شش هزار میلیارد ریالی در استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی پیش ازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات حوزه سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: ۱۳۵ موافقت اصولی تأسیسات گردشگری با پیش‌بینی حجم سرمایه‌گذاری ۱۲۶ هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال با اشتغال ۵ هزار و ۸۸۹ نفر صادر شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران ادامه داد: در دو ماه اخیر حدود ۴۰ موافقت اصولی با پیش بینی حجم سرمایه‌گذاری ۴ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال و ایجاد ۲ هزار و ۷ فرصت شغلی صادر شده است.

وی همچنین از صدور ۱۴ مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری با حجم سرمایه گذاری ۶ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال خبر داد و افزود: با ایجاد مجوز یک تأسیسات گردشگری در ۲ ماه گذشته با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ میلیارد ریالی موافقت شد. ایزدی با اعلام اینکه ۲۰۷ پروژه گردشگری نیمه تمام به ارزش ۳۶۹ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال با پیش‌بینی ایجاد اشتغال برای ۱۵ هزار و ۳۹۵ نفر در حال انجام است، تصریح کرد: از این تعداد ۱۴۹ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی است.

کد مطلب 5971782

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