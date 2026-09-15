ورزش در مدارس صرفاً یک برنامه جانبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری عصر امروز سه شنبه در وبینار مدیران و رؤسای آموزش و پرورش مناطق و نواحی استان خوزستان اظهار کرد: گسترش زندگی ماشینی، افزایش استفاده از تلفن همراه و کاهش مشارکت در فعالیت های ورزشی، دانش آموزان را به سمت یک نسل نشسته سوق داده است که باید برای افزایش تحرک آنان برنامه ریزی جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به پیامدهای کم تحرکی دانش آموزان افزود: ضعف آمادگی جسمانی و چاقی، پیامدهای جسمی و روانی به همراه دارد، بنابراین برنامه های حوزه تربیت بدنی با سه رویکرد عدالت، کیفیت و هویت طراحی شده است تا ترویج سبک زندگی فعال در دستور کار قرار گیرد.

جعفری با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی دانش آموزی در خوزستان حدود ۴۳ صدم مترمربع است، تصریح کرد: شرایط مناطق مختلف استان یکسان نیست و در توسعه فضاهای ورزشی، مناطقی که سرانه پایین تری دارند باید در اولویت قرار گیرند.

وی به توزیع تجهیزات ورزشی اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۷۶۵ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی برای مدارس کشور تحت عنوان کاروان مهر با نشاط تهیه شده است که در آستانه سال تحصیلی در اختیار مدارس قرار می گیرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره برنامه های روز نخست مهر توضیح داد: برای روز نخست بازگشایی مدارس در کنار برنامه های فرهنگی، فعالیت های ورزشی و سلامت محور نیز جایگاه ویژه ای دارند. مدارس می توانند در فضای حیاط، ایستگاه های ورزشی و بازی های خلاقانه طراحی کنند که این فعالیت ها تنها وظیفه معلمان تربیت بدنی نیست و آموزگاران دوره ابتدایی نیز نقش مهمی دارند.

جعفری بیان کرد: طرح جام مهر ایران نیز برای افزایش نشاط در مدارس پیش بینی شده است که هر مدرسه می تواند با توجه به امکانات خود مسابقات متناسب را برگزار کند تا تعلق خاطر دانش آموزان به محیط آموزشی تقویت شود.