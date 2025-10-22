محمد جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش بنیادین تربیت بدنی در پیشرفت کشور گفت: تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی از کلیدواژه‌های اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند و ارتباطی مستقیم با سلامت، امیدآفرینی، نشاط و انگیزه در جامعه، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان دارند.

وی با اشاره به اینکه ورزش و تربیت بدنی کارکردهای چندگانه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی دارند، افزود: برنامه‌های این معاونت بر اساس اسناد بالادستی از جمله منویات مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین و برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است، شعار ما «همه با هم برای ایران، برای مدرسه» و رویکردمان «مدرسه‌محور، کیفیت‌محور و مشارکت‌محور» است.

جعفری در ادامه گفت: در حوزه منابع انسانی، بیش از ۳۴ هزار معلم تربیت بدنی متخصص در مدارس مشغول فعالیت هستند و برای جبران کمبود نیرو از ظرفیت حق‌التدریس، جذب ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان و بازآموزی آموزگاران پایه استفاده می‌کنیم. همچنین انجمن‌های ورزش دانش‌آموزی در این مسیر ما را یاری می‌کنند.

وی درباره توسعه فضاهای ورزشی اظهار داشت: طرح کیفیت‌بخشی به فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای را با عنوان "میدان همدلی" و با مشارکت مردم آغاز کرده‌ایم. بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده، تاکنون ۲۸۶۲ فضای ورزشی شامل زمین‌های چمن مصنوعی، کف‌پوش‌ها، سالن‌ها و کلاس‌های تربیت بدنی به بهره‌برداری رسیده است و در مرحله چهارم افتتاح قرار داریم.

معاون وزیر آموزش و پرورش از تجهیز مدارس به لوازم ورزشی و بهداشتی خبر داد و گفت: حدود یک‌میلیون و پانصد هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی تحت عنوان کاروان ورزشی و بهداشتی مهر با نشاط به سراسر کشور ارسال شده است، با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار.

جعفری افزود: در بخش فعالیت‌ها، درس تربیت بدنی با جدیت دنبال می‌شود و برای افزایش سرانه ورزش دانش‌آموزی، المپیادها، کانون‌های ورزشی و طرح‌هایی چون دانش‌آموز پویا، شهر پویا و خانواده پویا در حال اجراست تا نشاط و امید در مدارس تقویت شود.

وی در پایان از برگزاری مسابقات منطقه‌ای دانش‌آموزی خبر داد و گفت: دستورالعمل این مسابقات در رشته‌های آموزشگاهی، کانونی، روستایی و عشایری ابلاغ شده و از آذرماه دو لیگ فوتسال پسران و داژبال آغاز می‌شود. هدف ما این است که با نشاط مدارس، حال دانش‌آموز، مدرسه و در نهایت حال کشور خوب شود.