دیدار وزیر جهاد کشاورزی با فعالان دام و طیور مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و مدیران وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد و فعالان و تولیدکنندگان بخش دام و طیور مراغه مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه تولید مطرح کردند.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در این نشست بر اهمیت استمرار و تقویت تولید در بخش دام و طیور تأکید کرد و گفت: توجه به مسائل و مطالبات تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، پشتیبانی از واحدهای تولیدی، استمرار فعالیت واحدهای دام و طیور و موانع موجود در مسیر تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فعالان این بخش نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود شرایط تولید، تأمین نیازهای واحدهای تولیدی و حمایت از فعالیت‌های دام و طیور مطرح کردند.

این نشست در جریان سفر دو روزه وزیر جهاد کشاورزی به آذربایجان‌شرقی برگزار شد و فرصتی برای طرح مستقیم مسائل تولیدکنندگان با مسئولان وزارتخانه فراهم کرد.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، روح‌الله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و محمد قربانی، قائم‌مقام وزیر در امور مجلس، به همراه جمعی از مدیران ستادی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست حضور داشتند.

همچنین شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، فرماندار مراغه، نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی شهرستان در این نشست حضور داشتند.

مراغه از شهرستان‌های مهم آذربایجان‌شرقی در حوزه کشاورزی، دام و طیور به شمار می‌رود و واحدهای فعال این بخش در تأمین بخشی از نیازهای غذایی و ایجاد اشتغال منطقه نقش دارند.